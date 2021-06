Wkrótce konferencja prasowa Michała Dworczyka

Pod koniec maja Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień poinformował, że powstanie loteria Narodowego Programu Szczepień. Ma ona zostać uruchomiona 1 lipca.

Jak przekazała kancelaria premiera, co dwutysięczna osoba przystępująca do loterii wygrywa 500 zł, a każdy uczestnik ma aż cztery szanse na wygraną. Co tydzień będą dwie nagrody po 50 tys. zł, a także hulajnogi elektryczne i vouchery. Co miesiąc będą dwie nagrody po 100 tys. zł, a także samochody hybrydowe, a w finale będą to dwie nagrody po milion złotych oraz samochody hybrydowe.