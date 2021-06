Atak hakerski na skrzynkę Dworczyka. "Było włamanie, ale nie było co dalej propagować, przesyłać"

"Michał Dworczyk na pewno jest na krótkiej liście nieprzyjaciół Rosji i Białorusi"

- Służby zostały powiadomione, powinny szukać tropu. Ja nie uważam, żeby to było coś poważnego, ale dobrze, że zareagował, wydał oświadczenie, powiadomił służby. Tak trzeba się zachować - ocenił reakcję szefa kancelarii premiera. Podkreślał, że "nic, co było w tej skrzynce, nie było zastrzeżone, niejawne". - Z mojej wiedzy wynika, że było włamanie, ale nie było co dalej propagować, przesyłać, nie było informacji, które były istotne - mówił Buda.

Buda: Terlecki na pewno nie poda się do dymisji, bo nie ma do tego powodu

- Myślę, że jeżeli taki wniosek jest złożony, to do takiego głosowania dojdzie. Pokażemy, że jest jedność w Zjednoczonej Prawicy - skomentował Buda w TVN24. Dodał, że Terlecki "na pewno nie poda się do dymisji, bo nie ma do tego powodu".

"Z dużym niesmakiem opozycja będzie głosowała przeciwko niemu"

Przekonywał, że "można być kąśliwym w sposób niesmaczny, ale Terlecki robi to ze smakiem". - Nawet, gdy kieruje to do osób z przeciwnej partii politycznej, one cenią, że jest to zgrabne, ciekawe. Nie ma osób - w sensie osobistym - które by mu życzyły źle. Oczywiście wyjdą na mównicę i będą go krytykowały, ale z punktu widzenia osobistego to marszałek Terlecki jest bardzo cenny w parlamencie. Z dużym niesmakiem opozycja będzie głosowała przeciwko niemu - powiedział Buda.