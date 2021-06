Wielka awaria w Orlenie? Wicemarszałek Sejmu pyta o nią od pół roku, ale nie dostaje "rzetelnych odpowiedzi"

"Serdeczne pozdrowienia"

Następnie szef agencji gospodarującej strategicznymi rezerwami państwa miał zapytać premiera: "czy chcesz to jakoś wykorzystać, np. czy mam przekazać Obajtkowi, że ma zadzwonić do Ciebie z prośbą o zgodę na użyczenie paliwa?".

Według tego zapisu odpowiedź premiera - również z prywatnej skrzynki mailowej - brzmiała "Niech się normalnie rutynowo zainteresują te wszystkie instytucje - to tak gwoli porządku w państwie, a co do sprawy to oczywiście trzeba pomóc tylko przekaż mu [Obajtkowi -red.] serdeczne pozdrowienia ode mnie".