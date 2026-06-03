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Polska

"Lapsus" Bocheńskiego. "To jest wina mojego porannego zaspania"

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BOCHEŃSKI
Tobiasz Bocheński o kandydacie PiS na prezydenta Krakowa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński, który w środę był gościem "Rozmowy Piaseckiego", zachwalał kandydata partii na prezydenta Krakowa Michała Drewnickiego. - Od dawna robi świetne wyniki. Jest wyjątkowo pracowitym człowiekiem - komentował. Dodał też, że jest rozpoznawalny lokalnie. Chwilę potem pomylił jego imię.

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało we wtorek swojego kandydata na prezydenta Krakowa. Będzie nim Michał Drewnicki - przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek. Poinformował też, że była to jednogłośna decyzja komitetu politycznego partii.

- Prześledzono jego życiorys bardzo dogłębnie. Jest człowiekiem z całą pewnością znanym w naszym środowisku - tłumaczył. - Naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach - dodał.

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Bocheński o Drewnickim

W środę o tę decyzję zapytany został wiceprezes partii, Tobiasz Bocheński, który był gościem "Rozmowy Piaseckiego". - Dlaczego nie zdecydowaliście się na polityka rozpoznawalnego ogólnopolsko? - zapytał Konrad Piasecki.

- Ponieważ pan Maciej Drewnicki jest rozpoznawalny lokalnie - odparł Bocheński.

- On się nazywa Michał - skorygował go Piasecki. Bocheński szybko się poprawił: "Przepraszam, Michał" i zaczął opisywać go w superlatywach. - Jest radnym, wiceprzewodniczącym rady miasta Krakowa, robi świetne wyniki do rady, od dawna - tłumaczył.

Tobiasz Bocheński był gościem "Rozmowy Piaseckiego"
Tobiasz Bocheński był gościem "Rozmowy Piaseckiego"
Źródło zdjęcia: TVN24

"Lapsus" wiceprezesa PiS

Zapytany, czy nie jest problemem, że nawet wiceprezes PiS nie pamięta jego imienia, odparł: - To jest wina mojego porannego zaspania. Tak jak przed chwilą, popełniłem pewien lapsus pomiędzy wakacjami a wyborami - stwierdził i dodał, że Michał Drewnicki jest wyjątkowo pracowitym człowiekiem, ma bardzo dobre opinie i jest młodą twarzą PiS, co "po raz kolejny odkłamuje obraz PiS jako partii dziadersów" wskazując, że "taka łatka bywa przyszywana".

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Źródło: TVN24
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Tagi:
PolskaPrawo i SprawiedliwośćKraków
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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