Michał Bilewicz i Walter Żelazny od pięciu lat czekają na nominację profesorską

Pośród rzeki transparentów na marszu 4 czerwca jeden był szczególnie osobisty – to apel dr hab. Michała Bilewicza do prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie jego nominacji profesorskiej. - Zajmuję się tematyką, która nie jest akceptowana przez polskie władze – przyznaje. - Powoli zbliża się pięć lat, kiedy ten tytuł mógłby być nadany – mówi naukowiec Uniwersytetu Warszawskiego.

Prezydent ma wątpliwości

Później wniosek o nadanie tytułu trafił do prezydenta i tu utknął. Prezydent nie ma określonego czasu na podjęcie decyzji. - Była sugestia ze strony prezydenta, czy nie powołać nowych recenzentów do tej samej sprawy – mówi przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej prof. Grzegorz Węgrzyn.

Prezydent zwrócił się do Rady ze swoimi wątpliwościami - miały one dotyczyć tego, że trzech na pięciu recenzentów pochodziło z tego samego uniwersytetu.

Sprzeciw wobec dyskryminacji naukowców

To nie jedyny głos sprzeciwu. Oto fragment deklaracji, pod którą podpisało się ponad 400 osób: "wykorzystywanie urzędu prezydenta do dyskryminacji naukowców, którzy uważani są przez sprawujących władzę za niepoprawnych politycznie (...) nie może mieć miejsca w praworządnym i demokratycznym Państwie”.

- Każdy z potencjalnych profesorów w Polsce może się teraz zastanawiać, co może, a czego nie może powiedzieć publicznie, bo może mieć to związek z tym, że nie dostanie nominacji bez względu na swój dorobek – obawia się prof. Haman.

RPO interweniuje ws. nominacji profesorskich

- Prezydent może mieć, jego kancelaria i on sam, jakieś wąty w stosunku do mnie, tylko w cywilizowanym państwie on to powinien wyjaśnić – mówi Żelazny.

Z Żelaznym solidaryzuje się profesor Marcin Matczak, który swojej nominacji z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nie odebrał. - Jeżeli prezydent uważa, że profesorem nie powinna być osoba, która współpracowała z SB, to niech powie, że tak uważa i wtedy my wszyscy będziemy mogli ocenić, czy to jest właściwe czy nie – uważa. - Być może tak powinno być, ale wtedy osoba, której to dotyczy będzie mogła się jakoś z tego wytłumaczyć albo będzie to mogła jakoś zakwestionować – dodaje.