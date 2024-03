czytaj dalej

Smutna spuścizna po PiS to 16 tysięcy wakatów w policji. To jest coś, co wołało o pomstę do nieba. Poprzedni ministrowie spraw wewnętrznych nic z tym nie robili. Zastanawiam się, czy to nie jest materiał do prokuratury - powiedział Marcin Kierwiński w "Kropce nad i". Wymienił najważniejsze zadania nowego komendanta policji. - Kwestia zasadnicza: odbudowa wizerunku policji - mówił. Zapowiedział też, że w piątek z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem przedstawi założenia do ustawy o obronie cywilnej.