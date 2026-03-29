"Miasta wymazywane w parę godzin". Jak smog niszczy nasze życie i zdrowie

Goście debaty w TVN24 dyskutowali o globalnym problemie zanieczyszczenia powietrza. Zwracali uwagę ogromną na skalę zjawiska i jego toksyczny wpływ na zdrowie oraz jakość życia w Polsce i na świecie. Wskazywali też konkretne działania, które mogą pomóc w ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.

Punktem wyjścia do niedzielnej debaty w TVN24 na temat zanieczyszczeń powietrza był najnowszy film dokumentalny Ewy Ewart "Do ostatniego oddechu", którego premiera odbyła się tego samego dnia na antenie stacji.

Gośćmi programu byli: aktorka Katarzyna Ankudowicz, pulmonolog prof. Tadeusz Zielonka oraz rzecznik inicjatywy Polski Alarm Smogowy Piotr Siergiej. Dyskusję poprowadził dziennikarz TVN24 Piotr Jedliński wraz z reżyserką omawianego filmu Ewą Ewart.

"Liczę, że ten film poruszy serca i umysły decydentów"
"Liczę, że ten film poruszy serca i umysły decydentów"

Ankudowicz: chcieliśmy zwrócić uwagę na ten problem

Aktorka Katarzyna Ankudowicz opowiedziała swoją historię, która doprowadziła do tego, że pozwała państwo, a następnie wygrała sprawę dotyczącą złej jakości powietrza. - Dokładnie 10 lat temu, w marcu 2016 roku (...) przy alei Zygmunta Krasińskiego w Krakowie (...) dowiedziałam się w ogóle, co znaczy słowo "smog" - wspominała.

- Mieszkając w pokojach gościnnych, których okna wychodziły na sześciopasmową arterię miasta, czułam się bardzo źle. Ja i koleżanki, które brałyśmy udział w projekcie, miałyśmy jakieś czerwone plamy na skórze, miałyśmy katar, kaszel, bóle głowy, problemy z gardłem, piekły nas oczy - kontynuowała

Wtedy, wraz ze swoim adwokatem, podjęła decyzję o pozwaniu Skarbu Państwa. Niedługo później namówiła do tego także innych aktorów, którzy zaczęli wystosowywać własne pozwy. W ramach akcji przygotowano również pozew grupowy, do którego. dołączyło ponad 300 osób. Przyznała, że głównym celem działania aktorów było wywarcie społecznej presji.

- Chcieliśmy skorzystać z naszego potencjału promocyjnego, z naszej widoczności, żeby zwrócić uwagę ludzi, i przede wszystkim rządzących, na ten problem - dodała.

Ankudowicz o pozwaniu Skarbu Państwa za smog
Źródło: TVN24

Ewart: nie musimy być wobec tego problemu bezradni

Reżyserka i dziennikarka Ewa Ewart zwróciła uwagę, przytaczając cytat z własnego filmu, że 99 procent ludzi na świecie oddycha powietrzem, które ich niszczy. - Ale nie musimy wobec tego problemu być bezradni, jeżeli nie pozostaniemy wobec niego obojętni - zaznaczyła.

Mówiła, że bohaterowie jej filmu stanowią właśnie przykład ludzi, którzy "nie zgodzili się na bycie obojętnym" i są gotowi działać na rzecz czystego powietrza.

- Oni są porozrzucani po całym świecie, ale łączy ich wspólny mianownik: chęć, determinacja i upór działania, żeby właśnie pokazać, że można. Że ze smogiem to na pewno działanie długodystansowe, rozpisane na pokolenia, ale się da - oznajmiła.

Ewart: nie musimy być wobec tego problemu bezradni
Źródło: TVN24

Siergiej: program czyste powietrze przestał wspierać obywateli

Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego był z kolei pytany, jak obecnie wygląda ogólny obraz walki ze smogiem. Prowadzący wskazał przy tym na Kraków, w którym działa Siergiej.

- 10 lat temu mieliśmy trzy i pół miliona starych kotłów na węgiel i drewno. Teraz mamy milion mniej. To jest najprostszy możliwy obraz. Jesteśmy w tej jednej trzeciej drogi do czystego powietrza - odparł.

Siergiej o walce ze smogiem: jesteśmy w jednej trzeciej drogi
Źródło: TVN24

Ocenił, że w ciągu ostatniej dekady jakość powietrza się poprawiała, jednak w ostatnich dwóch latach można było zaobserwować ponowne pogorszenie. Jako jedną z przyczyn tego zjawiska wskazał właśnie spadek liczby wymian starych kotłów. Zwrócił też uwagę na coraz mniejszą liczbę wniosków składanych do rządowego programu "Czyste Powietrze", który je dofinansowuje.

- Program Czyste Powietrze niestety przestał wspierać obywateli i widzimy odwrót. Bardzo się tego obawiam, czy trend się nie zaczyna odwracać - przyznał.

Prof. Zielonka: miasta są wymazywane z mapy w parę godzin

O toksycznym wpływie smogu na nasze zdrowie mówił pulmonolog, prof. Tadeusz Zielonka. Podkreślał, że w momentach, gdy przekraczane są normy czystości powietrza wyznaczone przez WHO, znacząco rośnie liczba osób umierających na zawał serca.

Jak mówił, zawał serca jest przyczyną blisko 30 proc. zgonów wynikających z zanieczyszczenia powietrza, a w Polsce to nawet 40 tysięcy przypadków rocznie. - Wymazujemy Skierniewice, Racibórz z mapy kraju. To są miasta, które co roku są wymazywane w parę godzin - mówił.

Prof. Zielonka: wymazujemy miasta z mapy kraju
Źródło: TVN24

Zauważył też, że w przypadku osób szczególnie narażonych, zawał może wystąpić już po zaledwie kilkugodzinnej ekspozycji na zanieczyszczone powietrze. - Zawał serca następuje 4-5 godzin po przekroczeniu jednorazowym (norm WHO - red.). To jest natychmiastowy efekt - powiedział.

pc

Do ostatniego oddechu. Debata

pc
Smog
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica