"Miasta wymazywane w parę godzin". Jak smog niszczy nasze życie i zdrowie

Punktem wyjścia do niedzielnej debaty w TVN24 na temat zanieczyszczeń powietrza był najnowszy film dokumentalny Ewy Ewart "Do ostatniego oddechu", którego premiera odbyła się tego samego dnia na antenie stacji.

Gośćmi programu byli: aktorka Katarzyna Ankudowicz, pulmonolog prof. Tadeusz Zielonka oraz rzecznik inicjatywy Polski Alarm Smogowy Piotr Siergiej. Dyskusję poprowadził dziennikarz TVN24 Piotr Jedliński wraz z reżyserką omawianego filmu Ewą Ewart.

Ankudowicz: chcieliśmy zwrócić uwagę na ten problem

Aktorka Katarzyna Ankudowicz opowiedziała swoją historię, która doprowadziła do tego, że pozwała państwo, a następnie wygrała sprawę dotyczącą złej jakości powietrza. - Dokładnie 10 lat temu, w marcu 2016 roku (...) przy alei Zygmunta Krasińskiego w Krakowie (...) dowiedziałam się w ogóle, co znaczy słowo "smog" - wspominała.

- Mieszkając w pokojach gościnnych, których okna wychodziły na sześciopasmową arterię miasta, czułam się bardzo źle. Ja i koleżanki, które brałyśmy udział w projekcie, miałyśmy jakieś czerwone plamy na skórze, miałyśmy katar, kaszel, bóle głowy, problemy z gardłem, piekły nas oczy - kontynuowała

Wtedy, wraz ze swoim adwokatem, podjęła decyzję o pozwaniu Skarbu Państwa. Niedługo później namówiła do tego także innych aktorów, którzy zaczęli wystosowywać własne pozwy. W ramach akcji przygotowano również pozew grupowy, do którego. dołączyło ponad 300 osób. Przyznała, że głównym celem działania aktorów było wywarcie społecznej presji.

- Chcieliśmy skorzystać z naszego potencjału promocyjnego, z naszej widoczności, żeby zwrócić uwagę ludzi, i przede wszystkim rządzących, na ten problem - dodała.

Ewart: nie musimy być wobec tego problemu bezradni

Reżyserka i dziennikarka Ewa Ewart zwróciła uwagę, przytaczając cytat z własnego filmu, że 99 procent ludzi na świecie oddycha powietrzem, które ich niszczy. - Ale nie musimy wobec tego problemu być bezradni, jeżeli nie pozostaniemy wobec niego obojętni - zaznaczyła.

Mówiła, że bohaterowie jej filmu stanowią właśnie przykład ludzi, którzy "nie zgodzili się na bycie obojętnym" i są gotowi działać na rzecz czystego powietrza.

- Oni są porozrzucani po całym świecie, ale łączy ich wspólny mianownik: chęć, determinacja i upór działania, żeby właśnie pokazać, że można. Że ze smogiem to na pewno działanie długodystansowe, rozpisane na pokolenia, ale się da - oznajmiła.

Siergiej: program czyste powietrze przestał wspierać obywateli

Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego był z kolei pytany, jak obecnie wygląda ogólny obraz walki ze smogiem. Prowadzący wskazał przy tym na Kraków, w którym działa Siergiej.

- 10 lat temu mieliśmy trzy i pół miliona starych kotłów na węgiel i drewno. Teraz mamy milion mniej. To jest najprostszy możliwy obraz. Jesteśmy w tej jednej trzeciej drogi do czystego powietrza - odparł.

Ocenił, że w ciągu ostatniej dekady jakość powietrza się poprawiała, jednak w ostatnich dwóch latach można było zaobserwować ponowne pogorszenie. Jako jedną z przyczyn tego zjawiska wskazał właśnie spadek liczby wymian starych kotłów. Zwrócił też uwagę na coraz mniejszą liczbę wniosków składanych do rządowego programu "Czyste Powietrze", który je dofinansowuje.

- Program Czyste Powietrze niestety przestał wspierać obywateli i widzimy odwrót. Bardzo się tego obawiam, czy trend się nie zaczyna odwracać - przyznał.

Prof. Zielonka: miasta są wymazywane z mapy w parę godzin

O toksycznym wpływie smogu na nasze zdrowie mówił pulmonolog, prof. Tadeusz Zielonka. Podkreślał, że w momentach, gdy przekraczane są normy czystości powietrza wyznaczone przez WHO, znacząco rośnie liczba osób umierających na zawał serca.

Jak mówił, zawał serca jest przyczyną blisko 30 proc. zgonów wynikających z zanieczyszczenia powietrza, a w Polsce to nawet 40 tysięcy przypadków rocznie. - Wymazujemy Skierniewice, Racibórz z mapy kraju. To są miasta, które co roku są wymazywane w parę godzin - mówił.

Zauważył też, że w przypadku osób szczególnie narażonych, zawał może wystąpić już po zaledwie kilkugodzinnej ekspozycji na zanieczyszczone powietrze. - Zawał serca następuje 4-5 godzin po przekroczeniu jednorazowym (norm WHO - red.). To jest natychmiastowy efekt - powiedział.

