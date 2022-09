Miasta zaciskają pasa, w nocy wyłączają latarnie

W Krośnie na Podkarpaciu 6700 punktów świetlnych gaśnie o północy na cztery godziny. Mieszkańcy uważają, że gaszenie świateł, zwłaszcza w ścisłym centrum miasta, to przesada. - Strach jest chodzić po Krośnie wieczorem. Jest ciemno wszędzie, głucho wszędzie, no jak u Mickiewicza - komentuje jeden z mieszkańców. - Północ to za wczesna pora, żeby gasić światła, zwłaszcza w samym centrum miasta, gdzie trochę ludzi się przemieszcza - zwraca uwagę inny.

Miasto nie miało wyjścia. Rachunek za prąd skoczył prawie pięciokrotnie. Trzeba było podjąć radykalne kroki. Urzędnicy zlecili gaszenie latarni i poprosili policję, by baczniej przyglądała się w nocy temu, co dzieje się na ulicach.

Miasta nie chcą rezygnować z oświetlania ulic

W Świdnicy na Dolnym Śląsku lampy też gasły na noc, ale tylko przez kilka dni. Urząd dostał lawinę skarg. - Mieszkańcy zwracali uwagę na to, że nie będą się czuć bezpiecznie, że proszą, żeby to oświetlenie jednak było włączone – przyznaje rzeczniczka prasowa urzędu miejskiego w Świdnicy Magdalena Dzwonkowska. - Zdecydowaliśmy się po kilku dniach oświetlenie powrócić, jednak z małymi wyjątkami. Latarnie nie świecą się w części przemysłowej miasta – dodaje.

- Może być zagrożenie bezpieczeństwa, natomiast to zagrożenie funduje dzisiaj nam obywatelom rząd – podkreśla prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. - To nie są decyzje samorządu. My byśmy na pewno takich decyzji nie podejmowali, gdybyśmy nie byli do nich zmuszeni – tłumaczy. Samorządowcy apelują do władz, by rządowe spółki ograniczyły podwyżki.