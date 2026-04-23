"Blokują prawa człowieka, forsują objawienia". Koalicyjny spór o Gietrzwałd

Awantura w Sejmie z udziałem polityków PiS i PSL
Posłowie PSL we współpracy z politykami PiS i Konfederacji proponują, by Sejm 2027 rok ustanowił "Rokiem Objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej". Parlamentarzyści chcą, by parlament w uchwale zachęcił instytucje państwowe do upamiętnienia 150-lecia objawień. W umowie koalicyjnej liderzy wszystkich ugrupowań - w tym PSL - zadeklarowali, że "niezbędny jest rozdział Kościoła od państwa", dlatego inicjatywa budzi napięcia, co ujawnia Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+.
W ubiegły czwartek grupa dwudziestu posłów PSL - przy wsparciu polityków PiS, Konfederacji i przedstawiciela koła Demokracja Bezpośrednia - wniosła projekt uchwały w sprawie "ustanowienia roku 2027 roku Rokiem Objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej". Inicjatywa ludowców i opozycji nie była dotąd szeroko omawiana, ale jak ujawnił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, wywołuje ona napięcia wewnątrz koalicji rządzącej. Treść uchwały nie podoba się znacznej części koalicji, a posłowie Lewicy nieoficjalnie zapowiadają, że zagłosują przeciw.

Czytaj także:
Karambol pod Krakowem
Karambol na autostradzie A4 pod Krakowem. Duże utrudnienia
Kraków
Piesiewicz, PKOL, Zondacrypto
Giełda, Zondacrypto. Piesiewicz wyznaje, ile stracił
BIZNES
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wysoki rangą policjant spowodował kolizję. Był pod wpływem alkoholu
WARSZAWA
Vlad Plahotniuc (2019)
Miał 16 paszportów, ukrywał się w 22 krajach. "Przekręt stulecia"
Świat
Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa
Pijany kierowca tira zniszczył bariery. Przywrócono ruch na estakadzie
WARSZAWA
Uszkodzone drzwi w jednym z bloków w Czerwonce-Leszczynach
Strzelał i wbił nóż w drzwi sąsiada. Groził, że go zabije
Katowice
Kaja
Kaja Nogal-Ziomek z pieniędzmi. Zwrot w sprawie premii za igrzyska
EUROSPORT
Susza, sucha gleba
Tu jest ekstremalnie sucho. Niepokojące dane
METEO
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Nowe dane ze sklepów. Zaskoczenie
BIZNES
53 min
pc
Posłanka PSL o poglądach męża: ludzie się zmieniają
News Michalskiego
Kierował autem mając ponad dwa promile i trzy aktywne zakazy
Dwa promile, trzy zakazy i "niepewne manewry" na drodze
WARSZAWA
Wall Street, giełda, Nowy Jork
Czwarta taka sesja z rzędu. "To oczywiste"
BIZNES
38-latek został ukarany mandatem i nie wsiadł na pokład samolotu
Zażartował i nie wsiadł na pokład samolotu
Rzeszów
Wypadek kolejowy w Danii
Czołowe zderzenie pociągów. Kilka osób w stanie krytycznym
Świat
Ukraina, rurociąg "Przyjaźń" przecina Dniestr
Powrót Przyjaźni. Słowacja potwierdza
BIZNES
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Jak złożyć zawiadomienie w sprawie Zondacrypto? Pomoże strona prokuratury
BIZNES
Pożar
Płomienie zagrażają domom. Nakaz ewakuacji dla setek mieszkańców
METEO
imageTitle
Była wzruszająca dedykacja. Za chwilę gol Barcelony anulowano
EUROSPORT
UW
"Przykra sprawa". Rektor o dużym wycieku danych
WARSZAWA
imageTitle
Deklasacja na otwarcie mistrzostw świata
EUROSPORT
Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
"Od wielu miesięcy wiedzieli, jaka jest sytuacja"
Polska
Bombardier Challenger 650
Rząd prowincji kupił samolot. Kilka dni później go sprzedał
BIZNES
Zamknięta będzie ulica Idzikowskiego od Alei Witosa do Powsińskiej
Zamkną ulicę na Mokotowie. Kierowcy pojadą objazdami
WARSZAWA
Donald Tusk
"Oczywiste ostrzeżenie" na nagraniu Tuska
Patryk Michalski
imageTitle
Włochy za Iran na mundialu? "Potwierdzam"
EUROSPORT
Korzystała z miejsca dla osób z niepełnosprawnościami bezprawnie
Przerobiła trójkę na ósemkę. Parkowała na niebieskiej kopercie
WARSZAWA
Pożar w składowisku makulatury, Gdynia
Ogromny pożar hali z makulaturą. Strażacy wciąż nie mogą wejść do środka
Trójmiasto
imageTitle
Bayern w końcu w finale. "Marsz ku potrójnej koronie"
EUROSPORT
Niedźwiedź
Niedźwiedź ukradł chipsy z tarasu. Wszystko nagrała kamera
METEO
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Jak z ostatniej pensji robi się wysoką emeryturę
BIZNES
