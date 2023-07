Dlaczego mężczyźni w Polsce rzadko chodzą do lekarza?

- Okazało się, że miałem nowotwór jądra. Następnego dnia straciłem jądro, miałem orchidektomię. Dzięki temu, że to zostało w miarę szybko wykryte, to jestem w stu procentach dziś zdrowy – podkreśla.

Mężczyźni rzadziej chodzą do lekarza

- Bardzo wielu moich pacjentów chwali się, przychodząc do mnie w wieku 65 lat, że oni dzisiaj są po raz pierwszy u lekarza. To jest dla nich powód do dumy – podkreśla kierownik Centrum Nowotworów Urologicznych Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu Krzysztof Tupikowski.