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Męskie zdrowie

Czym jest męska depresja? Na co zwrócić uwagę

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Kryzys, depresja, rozmowa, alkohol
Czym jest męska depresja? Na co zwrócić uwagę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Stereotypowo są silni, ale statystycznie to mężczyźni jednak częściej niż kobiety popełniają samobójstwa. Męska depresja - czym jest i jaka jest jej specyfika? Specjaliści szukają odpowiedzi, by znaleźć do niej ratunkowy klucz. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Towarzyszy nam od tysiącleci i ma swoją nazwę w każdym języku. Czarny pies, wielka melancholia czy paraliżująca apatia to tylko niektóre z określeń na stan, który dziś wszyscy nazywamy tak samo - depresja.

Według badań przeprowadzonych przez psycholożki z Uniwersytetu SWPS objawy męskiej depresji są inne niż objawy wśród kobiet. Prawie połowa mężczyzn w Polsce może wykazywać objawy depresyjne. To efekt rozszerzenia standardowych kwestionariuszy podczas badań, aby uchwycić - poza symptomami typowi dla choroby jak smutek, utrata energii czy utrata zainteresowania - symptomy związane z męską płcią.

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- Na przykład drażliwość, agresywność, dużo złości, impulsywność a także nadużywanie substancji psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków czy zachowania związane z hazardem czy pornografią - wymieniła psycholożka dr Ewa Jarczewska-Gerc z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

- Zdarzają się takie przypadki u mężczyzn znaczenie częściej niż u kobiet, że mężczyzna nie odczuwa smutku, nie odczuwa przygnębienia. Natomiast odczuwa złość - zwrócił uwagę Sebastian Antonowicz, psycholog w Telefonie Zaufania dla Mężczyzn.

Męska depresja to temat "wciąż owiany tabu"

Co istotne, wyniki badania oparte na tradycyjnych kwestionariuszach, były o połowę mniejsze. Według nich 21 procent badanych mężczyzn wykazało symptomy depresyjne.

- Uważają, że to jest jakiś kryzys, rozdrażnienie. Oczywiście depresja może być konsekwencją kryzysu. Natomiast bardzo często oni interpretują takie doświadczenia jako coś zupełnie zewnętrznego. Nie przyjmują, że może to być związane z ich własnym stanem psychicznym - podkreśliła dr Jareczewska-Gerc.

Suicydolożka dr Halszka Witkowska z Fundacji "Życie Warte jest Rozmowy" zapytana, jaki jest obraz męskiej depresji, zwróciła uwagę, że temat ten "cały czas jest owiany tabu". - Mężczyźni boją się sięgnąć po pomoc i cały czas odkładają ją na później. Cały czas pokutujemy nad obrazem mężczyzny, który jest nie do zdarcia, wszystko wytrzyma - dodała.

Ale rzeczywistość pokazuje, że to obraz nieprawdziwy, co ma przełożenie na policyjne statystyki. Mężczyźni popełniają samobójstwa częściej niż kobiety.

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- To, co my tutaj robimy jest bardzo ważne, żeby jak najwięcej osób usłyszało, że depresja dotyczy też mężczyzn - powiedział Antonowicz. Na Telefon Zaufania dla Mężczyzn od początku jego istnienia zadzwoniło ponad tysiąc osób. Za każdym telefonem kryje się inne historia i inne problemy.

- Problemy są bardzo różne: zaczynając od samotności, kryzysów życiowych takich jak rozpad związku czy bezrobocie, skończywszy na zaburzeniach i chorobach psychicznych takich jak depresja - wyjaśnił Antonowicz.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

- Samo pytanie się nasuwa, co takiego się dzieje z mężczyznami, że mamy taką a nie inną statystykę, że popełniają samobójstwo trzy razy częściej niż kobiety - zastanawia się Tomasz Słomczyński dziennikarz TVN24+, który w audioserialu "Niepokochani" przedstawił historię pięciu mężczyzn zmagających się z kryzysem psychicznym.

Każdy odcinek kończy się rozmową z ekspertem, gdzie i jak szukać pomocy. - Ale starałem się znaleźć odpowiedź, co z tymi facetami, co z nami jest nie tak, że statystyki są takie jakie są. Miałem tą statystykę cały czas w głowie - podkreślił Słomczyński.

OGLĄDAJ: Kryzys psychiczny wśród mężczyzn. Jak im pomóc?
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- Próba sięgnięcia po pomoc jest najbardziej męską rzeczą jaką można dla siebie zrobić - przekonuje standuper Adam Van Bendler, który zmaga się z depresją przez większość swojego życia. Na co dzień rozśmiesza innych - dziś apeluje do mężczyzn w kryzysie zdrowia psychicznego.

- Trzeba pójść i sięgnąć po profesjonalną pomoc. Nie pomoc kumpli, bo jak kumple radzą to radzą wedle swojego ego - stwierdził, podkreślając, że ważne jest "zrozumienie, że to nic złego, żeby poprosić o pomoc".

Pomoc można znaleźć pod numerem telefonu dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym (800 702 222), telefonie zaufania dla mężczyzn (608 271 402) lub na stronie fundacji "Życie Warte jest Rozmowy" (zwjr.pl).

Źródło: TVN24
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Tagi:
DepresjaZdrowie mężczyznZdrowie psychiczne
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