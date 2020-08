Cimoszewicz: Jestem bezradny. Nie rozumiem, dlaczego symbolika nazistowska może się zdarzyć w Polsce

Ludzie, którzy stosują nazistowską symbolikę, najczęściej myślą o sobie jak o patriotach, odwołują się do polskości, a jednocześnie posługują się najbardziej antypolską symboliką, jaką można sobie wyobrazić - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 były premier, europoseł Włodzimierz Cimoszewicz. Komentował w ten sposób wydarzenia z marszu anty-LGBT, który miał miejsce w piątek w Katowicach. Jego zdaniem w takich przypadkach policja powinna reagować natychmiastowo.

W piątek w Katowicach odbył się zorganizowany przez środowiska narodowe marsz anty-LGBT. Podczas marszu narodowców wylegitymowano prawie 30 osób, sześć z nich ukarano mandatami, sporządzono dwa wnioski do sądu o ukaranie. Na zdjęciach z tej demonstracji widać, jak jeden z uczestników wykonuje gest nazistowskiego pozdrowienia, stojąc naprzeciwko policjantów. Policja nie zatrzymała go jednak od razu, a dopiero po marszu. 26-latek usłyszał zarzut "publicznego propagowania faszyzmu i nawoływania do nienawiści".