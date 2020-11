ZNP odpowiada ministrowi edukacji: nie damy się zastraszyć

"Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec prób zastraszania nauczycieli i dyrektorów, jakimi są wypowiedzi i wpisy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także niektórych kuratorów oświaty dotyczące ograniczania praw obywatelskich" - napisał w oświadczeniu prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. To odpowiedź na płynące ze strony MEN zapowiedzi wyciągania "konsekwencji przewidzianych prawem" wobec nauczycieli, którzy mieliby namawiać młodzież do udziału w protestach.

"Jeżeli potwierdzi się, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach lub sami brali w nich udział, powodując zagrożenie w czasie epidemii i zachowując się w sposób uwłaczający etosowi ich zawodu, będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem. Nie ma także naszej zgody na zachęcanie dzieci oraz młodzieży do chuligańskich i wulgarnych zachowań. Nie ma zgody na to, aby uczniowie zachowywali się w taki sposób" - przekazała rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Dodała jednak, że "nie ma mowy o zbieraniu nazwisk uczniów czy nauczycieli".

Z kolei minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w poniedziałkowym "Naszym Dzienniku" był pytany o to, co sprawiło, że w wywołanych decyzją Trybunału Konstytucyjnego protestach uczestniczy tak dużo młodzieży. Stwierdził, że "bardzo niepokojące jest to, że niektórzy rektorzy, niektórzy związkowcy nauczycielscy, nie tylko nie potępiają tego typu chuliganerii, wandalizmu, chamstwa i brutalności na ulicach, ale wręcz zachęcają młodzież do tego, żeby w tym uczestniczyć".