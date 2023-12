Zmiany w ministerstwach. Z jednego resortu powstaną dwa

1 stycznia 2024 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki zostanie podzielone na Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 13 grudnia do nazwy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej doszedł człon "Praca".

MEIN zostanie podzielone

- To nasza świadoma decyzja z minister edukacji Barbara Nowacką, bo nie chcemy robić bałaganu przy tym rozdziale - wyjaśnił w sobotę w TVN24 minister nauki Dariusz Wieczorek. Jego zdaniem, "lepiej to zrobić, jak się zakończy rok, bo to nawet ze względów rozliczeń, ze względów finansowych jest konieczne".