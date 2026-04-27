Polska Światowe media o rekordowej zbiórce w Polsce. "Kiedy ludzie się zjednoczą, mogą wiele osiągnąć" Maciej Wacławik |

Łatwogang i Bedoes opublikowali wspólne oświadczenie

Prowadzona w ostatnich dniach zbiórka na rzecz Fundacji Cancer Fighters pobiła rekord świata w największej kwocie zebranej podczas transmisji na żywo na cele charytatywne - podała w poniedziałek agencja Reuters. "Poprzedni rekord Guinnessa wynosił 19,5 mln dolarów i został ustanowiony w ubiegłym roku we Francji" - czytamy. Agencja podkreśliła, że transmisja na żywo prowadzona była z "niewielkiego mieszkania w Warszawie", a zbiórkę wsparli celebryci, muzycy oraz gwiazdy sportu, w tym Robert Lewandowski i Iga Świątek. Za Reutersem inicjatywę opisał m.in. singapurski dziennik "The Straits Times" oraz włoski tygodnik "Internazionale".

Media o "poruszającym hołdzie"

Portal gazety "The Times of India" zauważył, że początkowo celem zbiórki była "skromna" kwota kilkuset tysięcy złotych, ale liczba darowizn "dynamicznie" rosła z dnia na dzień. Indyjski portal ocenił, iż "dzięki tej transmisji można uświadomić sobie, że kiedy ludzie się zjednoczą, mogą wiele osiągnąć".

Impulsem do rozpoczęcia akcji był utwór rapera Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai Mecan, podopiecznej Fundacji Cancer Fighters, zatytułowany "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" - odnotował brytyjski "The Guardian". Dziennik przekazał, że utwór z jednej strony jest "okrzykiem bojowym", a z drugiej "poruszającym hołdem dla młodych pacjentów, ich rodziców, pielęgniarek i lekarzy".

Ewa Farna apeluje do fanów

O rekordowej zbiórce dowiedzieć mogli się także nasi południowi sąsiedzi. Poświęcony jej wpis czeskiego magazynu młodzieżowego "The Mag" w poniedziałek skomentowała m.in. Ewa Farna. "Wszystko śledzę. To absolutny hit" - napisała piosenkarka po czesku. Zwracając się do swoich czeskich fanów w relacji na tej samej platformie zaapelowała o wsparcie leczenia nowotworów również w Czechach. "Liczy się każda korona" - zaznaczyła, dołączając link do strony organizacji działającej na rzecz onkologii dziecięcej.

"Historyczna akcja" - tak zbiórkę określiło hiszpańskojęzyczne wydanie portalu Euronews pisząc, że inicjatywę wsparli "niezliczeni celebryci". Tempo wpłat "przerosło wszelkie oczekiwania organizatorów", a inicjatywa Łatwoganga "przejdzie do historii zbiórek pieniędzy na świecie" - podkreślono.

Redagował AM