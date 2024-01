Prokuratorzy Ziobry kontra minister Sienkiewicz. Zabezpieczone nagrania i dokumenty

czytaj dalej

To nie jest sąd i to nie są legalni sędziowie, zatem ta decyzja nie może być uznana za wiążącą - powiedział w TVN24 sędzia Piotr Gąciarek, odnosząc się do decyzji nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która uchyliła postanowienie marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Macieja Wąsika. Według mecenasa Michała Wawrykiewicza "to dosyć naturalna konsekwencja ekosystemu bezprawia, który został stworzony przez PiS".