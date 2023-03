Media: prezes spółki od dotacji z NCBR zawiadamia prokuraturę w sprawie Jońskiego, Szczerby i Bielana

W oświadczeniu, do którego dotarli dziennikarze, prezes spółki Chime Networks Piotr Andrzej Maziewski napisał, że żaden z posłów "nie miał dostępu do dokumentacji projektu. Żaden z nich nie posiada minimum kwalifikacji, aby w sposób fachowy ocenić jego jakość pod względem merytorycznym czy też formalnym. Dopuszczają się jednak w mediach ocen eksperckich, szkalując na niespotykaną skalę dobre imię przedsiębiorców oraz wybitnych polskich naukowców".

"Oświadczam, iż twierdzenia panów posłów Szczerby, Bielana i Jońskiego w tym zakresie są nieprawdziwe. Ponadto, poseł Bielan czyni to w sposób zupełnie zuchwały i bezczelny. Wprowadza opinię publiczną w błąd, twierdząc, iż w wyniku przeprowadzonego audytu NCBR na początku stycznia nasz wniosek został wykluczony z dofinansowania. Jest to oczywista nieprawda, na co posiadam stosowną dokumentację" – miał napisać prezes Chime Networks.

"Tonący brzytwy się chwyta"

Adam Bielan napisał, że "pana Maziewskiego spotkał 20.07.2017 o godz. 16.00". "Do mojego gabinetu w Senacie przyprowadził go pan poseł Jacek Żalek, wówczas przewodniczący parlamentarnej grupy polsko-katarskiej. Spotkanie dotyczyło wizyty delegacji katarskiej w Warszawie i prośby abym spotkał się z nią jako wicemarszałek Senatu" - wyjaśniał.

Wcześniej w TVN24 pytany o obecność na spotkaniu Piotra Maziewskiego, Adam Bielan stwierdził, że "to jest pytanie do Jacka Żalka". - Jak rozumiem, współorganizował to spotkanie. Ja pana Maziewskiego przed tym spotkaniem nie znałem. Poznałem go wtedy, to było krótkie, kurtuazyjne spotkanie, bo szef największego funduszu katarskiego przyjechał do Polski, żeby zbadać możliwości inwestowania w rozmaite projekty. Miał serię spotkań w rządzie, a ja, jako wicemarszałek Senatu, zostałem poproszony przez Jacka Żalka o spotkanie z nim - mówił Bielan.