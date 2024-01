Prawicowy portal o nowej pracy Koteckiej-Ziobro. OKO.press: pytaliśmy pierwsi, to akcja wyprzedzająca

Patrycja Kotecka-Ziobro - żona byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - dostała pracę w Parlamencie Europejskim w grupie EKR - podał we wtorek portal wPolityce. OKO.press pisze, że to "akcja wyprzedzająca", a artykuł pojawił się kilka godzin po tym, jak dziennikarze zapytali europosłów Suwerennej Polski o Kotecką-Ziobro.

Patrycja Kotecka-Ziobro rozpoczęła pracę w Parlamencie Europejskim w Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) - przekazał we wtorek portal wPolityce.pl. Dodano, że żona byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry ( PiS ) ma doradzać eurodeputowanym w zakresie politycznych kampanii internetowych.

Oko.press: typowa akcja wyprzedzająca

Portal OKO.press napisał, że we wtorek rano, kilka godzin przed podaniem informacji przez portal wPolityce z dopiskiem "NASZ NEWS", zwrócił się z pytaniami o zakres obowiązków Koteckiej-Ziobro do europosłów Suwerennej Polski Patryka Jakiego i Beaty Kempy.

"Do tego rodzaju rozbrajania niewygodnych tematów przyzwyczailiśmy się przez lata rządów PiS. Tę samą metodę Zjednoczona Prawica stosowała wielokrotnie, gdy dziennikarze niezależnych mediów zadawali pytania nie tylko posłom, ale także członkom rządu" - czytamy.

W szeregach EKR między innymi politycy Suwerennej Polski i PiS

We frakcji EKR są posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Partii Republikańskiej oraz Suwerennej Polski, na której czele stoi Zbigniew Ziobro. Obecnie jednak w związku z wynikającą z przyczyn zdrowotnych tymczasową nieobecnością Ziobry, pracami partii SP kieruje prezydium, któremu przewodnicz europoseł Patryk Jaki .

Pytania w sprawie nowej pracy Koteckiej-Ziobro tvn24.pl wysłało we wtorek do działu prasowego Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Do chwili publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.