Polska Media: partie Zbigniewa Ziobry zostały wykreślone z rejestru Oprac. Aleksandra Sapeta |

"Rzeczpospolita": partie Zbigniewa Ziobry wykreślone przez sąd Źródło wideo: Rzeczpospolita Źródło zdj. gł.: Art Service/PAP

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W październiku 2024 roku Suwerenna Polska oraz Prawo i Sprawiedliwość ogłosiły połączenie ugrupowań. W czasie rządów Zjednoczonej Prawicy partie Ziobry i Kaczyńskiego tworzyły koalicję.

Choć deklaracja padła już dwa lata temu, to według ustaleń "Rzeczpospolitej" warszawski Sąd Okręgowy podjął postanowienie o wykreśleniu Solidarnej Polski i jej następczyni - Suwerennej Polski - z ewidencji partii politycznych 9 października tego roku. Decyzja nie jest prawomocna.

Po połączeniu z PiS obie partie Ziobry składały sprawozdania finansowe, które były regularnie odrzucane przez Państwową Komisję Wyborczą - zauważyła "Rzeczpospolita".

"Rzeczpospolita": partie Ziobry celowo nie złożyły sprawozdania finansowego

"Rzeczpospolita" wskazała, że w obecnym roku partie nie złożyły już jednak sprawozdań. Według dziennika "zrobiono to celowo". Osoba z otoczenia byłego ministra sprawiedliwości miała zdradzić w rozmowie z "Rz", że "od czasu zjednoczenia z PiS nie były już pobierane składki członkowskie". - Nie było więc pieniędzy, zaś samorozwiązanie partii kosztuje. Najszybszą, najprostszą i najtańszą metodą jest niezłożenie sprawozdania finansowego - miało ujawnić źródło.

Solidarna Polska powstała w 2012 roku i było to konsekwencją wykluczenia Ziobry z PiS w 2011 roku. Zmianę nazwy na Suwerenną Polskę ogłoszono przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Według komentatorów jednym z powodów były błędy w finansach Solidarnej Polski, których dopatrzyła się Państwowa Komisja Wyborcza.