Polska Dziennikarki TVN24 nominowane w plebiscycie Wszechmocne

Fragment wywiadu Joanny Kryńskiej z Martą Nawrocką Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Dziennikarki stacji TVN24 znalazły się wśród nominowanych w kategorii "Wszechmocne w dziennikarstwie". Jak piszą organizatorzy plebiscytu, nominowane to kobiety bezkompromisowe, odważne i wrażliwe na drugiego człowieka. Nagłaśniają tematy trudne i zamiecione pod dywan, walczą o równe prawa oraz dają głos tym, którzy na co dzień pozostają niewidzialni.

Joanna Kryńska

Jak zauważa WP, po powrocie do pracy po poważnej operacji Joanna Kryńska znów stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVN24.

Medialnym wydarzeniem stał się w tym roku jej wywiad z pierwszą damą Martą Nawrocką w TVN24, w której żona prezydenta mówiła m.in. o in vitro, aborcji i swojej fundacji "Blisko ludzkich spraw". "To właśnie ten wywiad sprawił, że o Kryńskiej mówiono nie tylko jako o prowadzącej programy informacyjne, ale też jako o dziennikarce, która potrafi kulturalnie pokierować rozmową w sprawach budzących społeczne emocje" - zauważają organizatorzy plebiscytu.

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Anna Maria Kowalewska

Kolejną nominowaną dziennikarką naszej stacji jest Anna Maria Kowalewska. "Reporterka podejmuje się ważnych społecznie tematów, a jej wideoreportaże przyciągają widzów niczym magnes" - zauważają organizatorzy. I przypominają jej głośne materiały: "W cieniu strachu", przedstawiający codzienność osób, które mierzą lub mierzyły się z atakami paniki, "Zdążyć się obronić", w którym skupiła się na kobietach, które doświadczyły molestowania lub nękania w przestrzeni publicznej czy "Uwięzieni w chaosie, czyli ADHD u dorosłych" dotyczący życia osób, u których zdiagnozowano ADHD już w dorosłym życiu.

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Plebiscyt Wszechmocne

"Rzetelne dziennikarstwo to coś więcej niż relacjonowanie faktów - to realna siła, która kształtuje społeczną świadomość i zmienia rzeczywistość. W czasach szumu informacyjnego i pośpiechu to właśnie dociekliwość oraz niezłomność dziennikarek pozwalają nam dotrzeć do prawdy i zrozumieć otaczający świat" - czytamy na stronie plebiscytu. "Praca w mediach wymaga ogromnego hartu ducha. To codzienne godzenie presji czasu z odpowiedzialnością za słowo, stawianie trudnych pytań i zaglądanie tam, gdzie inni wolą odwrócić wzrok. Dziennikarki stoją na straży ważnych spraw, łącząc świat wielkiej polityki, kultury i spraw społecznych z perspektywą zwykłego człowieka".

W jury plebiscytu Wszechmocne znalazły się aktorka Anna Czartoryska-Niemczycka, dziennikarka Tetiana Kolesnychenko, ekspertka komunikacji strategicznej Małgorzata Kozieł-Pańczyk, wokalistka Natalia Kukulska, radczyni prawna i bizneswoman Joanna Przetakiewicz, astrofizyczka Izabela Kowalska-Leszczyńska, tworząca strategie marek luksusowych ekspertka Marta Miklińska, dziennikarka Marzena Figiel-Strzała, lekkoatletka Monika Pyrek i ekspertka komunikacji Magdalena Marszałkowska. Przewodniczącą jury jest dyrektorka obszarów Lifestyle i Rozrywka Wirtualnej Polski Patrycja Kurpińska.

Red.