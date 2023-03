Raport Departamentu Stanu o mediach i wolności słowa w Polsce

czytaj dalej

Brytyjski aktor i ambasador Dobrej Woli UNICEF Orlando Bloom przybył w niedzielę do objętej wojną Ukrainy. Gwiazdor spotkał się z dziećmi w ośrodku Spilno, który dba o to, by najmłodsi mogli choć na chwilę wrócić do normalnego dzieciństwa. Rozmawiał także z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. O swojej wizycie aktor poinformował w mediach społecznościowych.