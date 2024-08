Medale Wolności Słowa 2024

Prezes stowarzyszenia Rafał Adamus wyraził wdzięczność za otrzymane wyróżnienie. - Wiemy, że wolność słowa to nie tylko wolność tego, co chce się powiedzieć, ale też tego, jak się chce powiedzieć. Dlatego nie ma gańba godać po śląsku, nawet jak my są tu w Gdańsku - dodał. Mówił, że mimo to "kupa ludzi na Śląsku ta gańba czuje, bo przez dziesięciolecia im wmawiali, że ten, kto goda po śląsku, to musi być osoba niewykształcono, niewychowano, niekulturalno".