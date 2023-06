"Gramy dla Oli". Hokejowa Drużyna TVN24 zmierzy się z artystami

"Gramy dla Aleksandry Wierzbickiej"

Bilety można kupić na stronie Zagłębia . Całkowity dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na leczenie chorego Adasia z Sosnowca. W przerwie odbędzie się licytacja na rzecz Aleksandry Wierzbickiej. Wydarzenie ma również promować zbiórkę założoną przez byłą producentkę TVN24. Tu znajdziecie Państwo LINK DO ZBIÓRKI .

"W 2018 roku przeszłam dwie operacje mastektomii i rekonstrukcji piersi oraz wielomiesięczną rekonwalescencję. Udało mi się wrócić do sił, pełni życia prywatnego i zawodowego. Mimo trudnych doświadczeń, traumy psychicznej i fizycznej, znalazłam odwagę, by spełnić swoje marzenia o aktorstwie i o artystycznych występach przed kamerą. Dzisiaj jednak tkwię w zawieszeniu, po tym, jak w styczniu 2023 roku wykryto u mnie przerzut nowotworu piersi do węzła chłonnego i kości. Cała moja uwaga kieruje się teraz w stronę odzyskania zdrowia i sił" - czytamy w opisie zbiórki.