Wszczęto śledztwo w sprawie incydentu z policyjnym Black Hawkiem

"Policyjny śmigłowiec opuszczający miejsce imprezy w Sarnowej Górze dziś, 20 sierpnia, po godz. 17.00 przyczynił się do zerwania fragmentu linii łączącej dwa słupy wysokiego napięcia" - poinformował w niedzielę portal CiechanówInaczej.pl . Jak opisał, linia spadła na samochody i w miejsce, w którego pobliżu stały rodziny z dziećmi. "Szczęśliwie okazało się, że nie była to linia, która przewodzi prąd elektryczny o wysokim napięciu" - zauważyła redakcja.

Black Hawk miał być największą atrakcją pikniku

Na jednym z nagrań widać bardzo niski przelot maszyny. Początkowo nie wzbudzał on niepokoju, a zainteresowanie widzów, w tym dzieci. W pewnym momencie, prawdopodobnie, gdy doszło do zerwania linii energetycznej, zgromadzeni zaczęli krzyczeć, a część z nich upadła na ziemię. "Uciekamy, chodźcie!" - słychać.

Wiceminister obecny na pikniku

Wszczęto śledztwo

"Było o włos od tragedii"

Publicysta lotniczy Michał Setlak komentował to zdarzenie w niedzielę na antenie TVN24. - Ewidentnie nie była to profesjonalnie przygotowana impreza lotnicza, tylko takie zdarzenie zaaranżowane ad hoc, przebiegające w sposób zupełnie różny od tego, jak powinny przebiegać pokazy lotnicze - mówił.

- Dziwi mnie, że pilot zdecydował się wykonać taki manewr z przelotem bezpośrednio nad ludźmi na małej wysokości. Druga rzecz, która mnie bardzo dziwi, to jest to, że ten śmigłowiec przez jakiś czas stał na ziemi. W związku z tym pilot, nawet jeżeli nie miał wcześniej możliwości zapoznania się dokładnego z terenem, to mógł wykorzystać ten czas podczas postoju na ziemi, żeby się rozejrzeć. Linia energetyczna to nie jest coś, czego nie widać - zwrócił uwagę Setlak.

W jego ocenie "nie zadbano o to, żeby dobrze przygotować imprezę". Według niego "ewidentnie miejsce zostało źle dobrane do imprezy z udziałem śmigłowca". - To nie powinno się odbywać w pobliżu linii wysokiego napięcia. Na szczęście ten przewód, który został zerwany końcówką łopaty wirnika nośnego śmigłowca, to była linia odgromowa, która jest uziemiona, nie jest pod napięciem. Ale poniżej tej linii znajdują się trzy przewody pod napięciem 110 tysięcy woltów. To jest olbrzymie napięcie. Także ryzyko tutaj było bardzo potężne. Było o włos od tragedii - ocenił.