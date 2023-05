Poznali się na kursie wspinaczki. "Przysięgałam, że do końca życia będę chodzić z Nim nad przepaście"

W szwajcarskich Aplach zginął 38-letni Kacper Tekieli, specjalista od wspinaczki górskiej, mąż Justyny Kowalczyk. Utytułowana biegaczka narciarska poznała go na kursie wspinaczkowym. - Był bardzo profesjonalny. A po kursie zauważyliśmy, że się bardzo polubiliśmy - wspominała w jednym z wywiadów dwukrotna mistrzyni olimpijska. We wrześniu para świętowałaby trzecią rocznicę ślubu, w tym samym miesiącu ich synek Hugo skończy dwa lata.

Kim był Kacper Tekieli?

Justyna Kowalczyk i Kacper Tekieli poznali się w górach

Prywatnie 38-latek był mężem Justyny Kowalczyk (używającej po ślubie nazwiska Kowalczyk-Tekieli), jednej z najbardziej utytułowanych biegaczek narciarskich. Para poznała się w 2019 roku. W rozmowie opublikowanej w październiku 2020 roku w "Newsweeku" Kowalczyk wyjaśniała, że było to na kursie, na który wysłał ją Polski Związek Alpinizmu w celu promocji tego sportu. - Chciałam nauczyć się wszystkiego od podstaw, związek zaproponował Kacpra i przyjechałam do niego w podkrakowskie skałki po naukę wertykalnego świata. Kurs był bardzo profesjonalny. A po kursie zauważyliśmy, że się bardzo polubiliśmy. Kacper jest filozofem z wykształcenia, więc jak zaczyna mówić, to masz z nim zupełnie inne skojarzenia niż z atletą w uprzęży do wspinaczki - opowiadała Kowalczyk.