We wtorek o godz. 8:30 Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła wyniki tegorocznych matur, które odbyły się zarówno w terminie głównym w maju, jak i dodatkowym w czerwcu. By je sprawdzić należy zalogować się do systemu ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika), wpisując login i hasło, otrzymane wcześniej od dyrektora szkoły, wychowawcy lub innego nauczyciela. Można to zrobić także za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.