Egzamin maturalny z języka ukraińskiego. Wsród tematów rozprawka o tragedii zdrady samego siebie i interpretacja wiersza

Maturzyści zdający we wtorek po południu egzamin z jęz. ukraińskiego na poziomie podstawowym mogli napisać rozprawkę o tragedii zdrady samego siebie na podstawie dramatu Łesi Ukrainki pt. "Pieśń Lasu". Mogli też wybrać interpretację wiersza XVIII-wiecznego myśliciela i poety Hryhorija Skoworody pt. "My ciebie zawsze marnujemy" (o tym, że ludzie nie potrafią racjonalnie wykorzystać danego im czasu).

Młodzież, jak co roku, pisała egzamin w ukraińskich wyszywanych koszulach, zwanych soroczkami. To wieloletnia tradycja tej szkoły.

Maturę z języka ukraińskiego zdawało ponad 60 abiturientów

W górowskim liceum maturę z jęz. ukraińskiego zdawało we wtorek 38 abiturientów, a 10 z nich ma przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Większość to młodzież pochodzenia ukraińskiego mieszkająca na Warmii i Mazurach. Jest też 17 uczniów z Ukrainy, głównie dzieci, których rodzice w ostatnich latach przyjechali do pracy do Polski. Wśród abiturientów nie ma natomiast uchodźców, tj. obywateli Ukrainy, którzy przybyli po 24 lutego br., po ataku Rosji na Ukrainę.