Maturzyści składają reklamacje. Stawką są miejsca na studiach

Po tym, jak ocenili ich egzaminatorzy, sami egzaminowani ocenili, że poszło im jednak lepiej i chcą to dokładnie sprawdzić. Maturzyści masowo składają wnioski o wgląd do swoich prac. Stawką są miejsca na studiach. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Maturzyści z całego kraju sprawdzają, czy nauczyciele poprawnie policzyli im punkty na egzaminie. - Obserwujemy znaczący wzrost liczby maturzystów zaglądających do swoich matur - przyznaje Ragna Ślęzakowska z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Tylko do Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie dziennie zgłasza się ponad 150 osób, które chcą obejrzeć swoją pracę. Na Śląsku wglądu do testów zażądało już ponad 1100 maturzystów. W innych regionach jest podobnie. - Mamy już w tej chwili do 7 września cały grafik zapełniony. Jeżeli ktoś uzna, że jego odpowiedzi w arkuszu są niezgodne ze schematem oceniania, może złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów - informuje Ślęzakowska.