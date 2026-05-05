Polska

Pierwsze komentarze po egzaminie z matematyki

Matura 2026. Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie
"Lekki stresik jest". Maturzyści o egzaminie z matematyki
Egzamin maturalny z matematyki rozpoczął się o godzinie 9. Jeszcze przed jego zakończeniem pojawiły się w mediach społecznościowych pierwsze komentarze maturzystów. Jedni piszą, że "łatwizna", inni przyznają, że zadania nie przypadły im do gustu.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski we wtorek przed rozpoczęciem egzaminu poinformował, że nie ma sygnałów o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg matur.

Do egzaminu przystąpiło ponad 376 tysięcy maturzystów. Wraz z tegorocznymi absolwentami liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia egzamin z matematyki piszą też abiturienci z lat ubiegłych. Są wśród nich osoby, które wcześniej nie przystąpiły do egzaminu, osoby, które nie zdały w ubiegłych latach, a także te, które chcą poprawić wynik zdanego egzaminu.

Nastroje wśród maturzystów

Jakie nastroje panowały wśród maturzystów przed rozpoczęciem egzaminu o godzinie 9.00? Jeden z maturzystów z Białegostoku w rozmowie z TVN24 przyznał, że liczy na to, że matura nie będzie przypominała próbnego egzaminu z marca. - Nadzieje? Żeby były najprostsze rzeczy, co człowiek umie - dodał. - Lekki stresik jest, ale damy radę - stwierdził inny absolwent białostockiej szkoły średniej przed wejściem na salę egzaminacyjną. Jego kolega dodał, że nie ma żadnych obaw, gdyż jest dobrze przygotowany. - Nic tylko dobrze napisać - zauważył.

Zgodnie z harmonogramem CKE egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut. Jednak część maturzystów opuściła salę egzaminacyjną sporo przed godziną 12.00. Niektórzy z nich podzielili się swymi spostrzeżeniami na temat matury w mediach społecznościowych.

Komentarze po egzaminie

Nie brakuje osób, którym matura z matematyki przypadła do gustu. "Fajna była, taka przyjemna", "E tam, łatwa. Nawet ciekawy dowodzik arytmetyczny", "Ej, proste to było nawet, myślałam że będzie gorzej", "Mega ez [łatwa - red.] ta matma była" - pisały kolejne osoby na X. "Ten arkusz był przyjemniejszy niż z polskiego" - wyznała maturzystka, która podkreśliła, że jako humanistka "niedawno bała się, czy zda z matmy".

Egzamin z matematyki co roku przysparza maturzystom najwięcej trudności. Komentarze na X sugerują, że niektórzy abiturienci szkół średnich już teraz obawiają się, że będą musieli podejść do egzaminu w sesji poprawkowej. "Z matmy poprawka w sierpniu", "Nawet strzelać nie potrafię na tej matematyce. Widzimy się w sierpniu" - czytamy w kolejnych wpisach. "Dziś wesele, w sierpniu poprawiny" - żartowała inna osoba.

Jednej z osób komentujących w serwisie X nie spodobało się zadanie z biletami. "Nie wiem, co oni myśleli, że będziemy liczyć ulgowe i normalne i mi wyszło 3/4 biletu. Porażka" - czytamy.

Wśród komentujących znajdziemy również osoby, które przyznały, że próbowały ściągać w trakcie egzaminu. "Przyłapali mnie na ściąganiu z telefonu i teraz siedzę na ławce. I tak bym nie zdał, walić matematykę" - napisał na X maturzysta. Inna maturzystka ściągę próbowała ukryć w kalkulatorze, zauważyli ją jednak członkowie komisji. "A myślałam, że dobrze ukryłam" - skomentowała autorka wpisu.

Źródło: tvn24.pl, PAP

