Polska Pierwsze komentarze po egzaminie z matematyki Oprac. Maciej Wacławik |

"Lekki stresik jest". Maturzyści o egzaminie z matematyki Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski we wtorek przed rozpoczęciem egzaminu poinformował, że nie ma sygnałów o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg matur.

Do egzaminu przystąpiło ponad 376 tysięcy maturzystów. Wraz z tegorocznymi absolwentami liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia egzamin z matematyki piszą też abiturienci z lat ubiegłych. Są wśród nich osoby, które wcześniej nie przystąpiły do egzaminu, osoby, które nie zdały w ubiegłych latach, a także te, które chcą poprawić wynik zdanego egzaminu.

Nastroje wśród maturzystów

Jakie nastroje panowały wśród maturzystów przed rozpoczęciem egzaminu o godzinie 9.00? Jeden z maturzystów z Białegostoku w rozmowie z TVN24 przyznał, że liczy na to, że matura nie będzie przypominała próbnego egzaminu z marca. - Nadzieje? Żeby były najprostsze rzeczy, co człowiek umie - dodał. - Lekki stresik jest, ale damy radę - stwierdził inny absolwent białostockiej szkoły średniej przed wejściem na salę egzaminacyjną. Jego kolega dodał, że nie ma żadnych obaw, gdyż jest dobrze przygotowany. - Nic tylko dobrze napisać - zauważył.

Zgodnie z harmonogramem CKE egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut. Jednak część maturzystów opuściła salę egzaminacyjną sporo przed godziną 12.00. Niektórzy z nich podzielili się swymi spostrzeżeniami na temat matury w mediach społecznościowych.

Komentarze po egzaminie

Nie brakuje osób, którym matura z matematyki przypadła do gustu. "Fajna była, taka przyjemna", "E tam, łatwa. Nawet ciekawy dowodzik arytmetyczny", "Ej, proste to było nawet, myślałam że będzie gorzej", "Mega ez [łatwa - red.] ta matma była" - pisały kolejne osoby na X. "Ten arkusz był przyjemniejszy niż z polskiego" - wyznała maturzystka, która podkreśliła, że jako humanistka "niedawno bała się, czy zda z matmy".

Egzamin z matematyki co roku przysparza maturzystom najwięcej trudności. Komentarze na X sugerują, że niektórzy abiturienci szkół średnich już teraz obawiają się, że będą musieli podejść do egzaminu w sesji poprawkowej. "Z matmy poprawka w sierpniu", "Nawet strzelać nie potrafię na tej matematyce. Widzimy się w sierpniu" - czytamy w kolejnych wpisach. "Dziś wesele, w sierpniu poprawiny" - żartowała inna osoba.

Jednej z osób komentujących w serwisie X nie spodobało się zadanie z biletami. "Nie wiem, co oni myśleli, że będziemy liczyć ulgowe i normalne i mi wyszło 3/4 biletu. Porażka" - czytamy.

Wśród komentujących znajdziemy również osoby, które przyznały, że próbowały ściągać w trakcie egzaminu. "Przyłapali mnie na ściąganiu z telefonu i teraz siedzę na ławce. I tak bym nie zdał, walić matematykę" - napisał na X maturzysta. Inna maturzystka ściągę próbowała ukryć w kalkulatorze, zauważyli ją jednak członkowie komisji. "A myślałam, że dobrze ukryłam" - skomentowała autorka wpisu.