Matura z matematyki 2023. Ile trwa? Jaki jest próg zaliczenia?

Wśród osób, które przystąpią do tegorocznej matury z matematyki są także takie, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu niezdanego w ubiegłych latach. Są również osoby, które zdały wcześniej egzamin z matematyki, ale chcą mieć lepszy wynik.

Powrót do obowiązkowych egzaminów ustnych

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.