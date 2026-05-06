Do tej pory matura z języka ukraińskiego była maturą z języka mniejszości narodowej

W środę, 6 maja od godz. 9 rano tysiące nastolatków zmierzą się z obowiązkowym egzaminem maturalnym z języka angielskiego. To od lat najpopularniejszy język obcy wybierany przez maturzystów - na pisemny egzamin decyduje się ok. 97 proc. absolwentów liceów i techników.

Inne języki - i to utrzymuje się od lat - zdają znacznie mniejsze grupy uczniów. Na drugim miejscu znajduje się język niemiecki, na trzecim - rosyjski. Dalej francuski i włoski.

W tym roku na maturze po raz pierwszy pojawi się język ukraiński. Z egzaminem na poziomie podstawowym, a więc traktowanym jako obowiązkowy, zmierzy się 139 osób w całym kraju. Część z nich, choć nie ma statystyk, jaka dokładnie, naukę w liceach zaczęła w roku szkolnym 2022/2023. Kilka miesięcy po pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę. Inni w Polsce byli już wcześniej, ale tu również nie wiadomo, ilu i jak długo. Deklaracje maturalne nie obejmują takich informacji.

Aż do teraz ukraiński można było zdawać na egzaminach zewnętrznych, ale jako tzw. język mniejszości narodowych. Zdawało go zwykle kilkadziesiąt osób w kilku liceach na terenie kraju, m.in. w Przemyślu.

Dopiero tej wiosny ukraiński można wybrać jako jeden z kilku języków obcych nowożytnych, co w praktyce nadaje mu znaczenia przy rekrutacji na studia. Dla maturzystów, którzy go wybiorą, będzie punktowany tak jak dla ich rówieśników angielski czy niemiecki.

To efekt decyzji sprzed lat, która zapadła jeszcze za czasów, gdy ministrem edukacji był Przemysław Czarnek.

Decyzja zapadła trzy lata temu

Dlaczego to istotne? Bo nowy egzamin maturalny, jeszcze zanim się odbył, stał się przedmiotem sporów politycznych i dyskusji w mediach społecznościowych, co szeroko opisywała redakcja Konkret 24.

W październiku 2025 roku wielką popularnością cieszył się na przykład wpis Pawła Usiądka z Rady Liderów Konfederacji, który na platformie X pisał: "Język ukraiński na maturze w Polsce! 'Oficjalnie' jako język obcy! Ciąg dalszy uprzywilejowania Ukraińców. Barbara Nowacka wprowadziła maturę z języka ukraińskiego!".