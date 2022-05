Na maturze "Pan Tadeusz", co jeszcze? Pierwsi maturzyści wyszli z egzaminu i dzielą się tematami

Egzamin maturalny z języka polskiego rozpoczął się w środę 4 maja o godz. 9. Do egzaminu podeszło blisko 300 tysięcy osób - w większości to tegoroczni absolwenci liceów i techników. Szczególny rocznik, który przez większość swojej licealnej edukacji uczył się zdalnie z powodu pandemii.

Już po kilkudziesięciu minutach pierwsi maturzyści zaczęli opuszczać sale egzaminacyjne i dzielić się w mediach społecznościowych m.in. na Twitterze swoimi doświadczeniami. Dzięki nim - i ich znajomym - wiemy, że jeden z trzech tematów maturalnych dotyczył "Pana Tadeusza" i tradycji. W drugim trzeba było odwołać się do "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej. Trzeci temat to interpretacja wiersza.

Matura 2022. Co dalej?

W tym roku, by uzyskać świadectwo dojrzałości należy uzyskać 30 proc. punktów z trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych - języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Trzeba też podejść do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale on nie ma progu zdawalności i nie można go oblać.