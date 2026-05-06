Polska Pierwsze komentarze po maturze z angielskiego Oprac. Paulina Borowska |

"Zdawalność wcale nie jest niska". Dziennikarka Karolina Słowik o maturze z matematyki

W środę o 9.00 tegoroczni maturzyści przystąpili do egzaminów z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Znaczna większość - około 351,7 tysięcy osób - wybrała język angielski. Egzamin zakończył się po 120 minutach, czyli o godzinie 11.00 Jak maturzyści oceniają tegoroczny egzamin z angielskiego? W sieci pojawiły się pierwsze komentarze.

Komentarze po maturze z angielskiego

"Angielski tak łatwy, że zaczęłam sprawdzać czy na pewno dobry arkusz dostałam czy nie egzamin ósmoklasisty" - napisała jedna z użytkowniczek portalu X. "Najprostszy arkusz jaki kiedykolwiek widziałam, mega przyjemny, ciekawy", "ale przyjemny był ten angielski", "to był najpiękniejszy egzamin mojego życia" - ocenili inni. Pojawiły się też mniej entuzjastyczne opinie: "pół na pół", "średnio" "z 60 procent będzie".

Według informacji od maturzystów, jednym z zadań był mail do koleżanki z Anglii, w którym trzeba było opisać podróż do miejsca, w którym było się w dzieciństwie. Były też zadania ze słuchu, a także teksty do uzupełnienia.

Matura z angielskiego - arkusz 2026

Arkusz z matury z języka angielskiego nie jest jeszcze upubliczniony. O godzinie 14.00 ma go opublikować Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wtedy w tym artykule będzie się można z nim zapoznać.

Jakie języki wybierali maturzyści

Po języku angielskim drugim najczęściej wybieranym językiem był w tym roku niemiecki. Egzamin z tego języka napisało ponad 3,5 tysiąca osób. Na trzecim miejscu znalazł się rosyjski - do matury z tego języka przystąpiło ok. 2,2 tysiąca zdających. Język francuski wybrały 254 osoby, język hiszpański - 737 osób, a język włoski - 123 osoby. W tym roku po raz pierwszy przeprowadzono egzamin z języka ukraińskiego jako języka obcego. Wolę przystąpienia do egzaminu z tego języka zadeklarowało 139 zdających.

Przystąpienie do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowe. Trzeba uzyskać minimum 30 procent, aby zdać maturę.