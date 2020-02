Matura będzie trudniejsza. "Istotne podniesienie poprzeczki"

Od 2023 roku o zdaniu egzaminu maturalnego oprócz przedmiotów podstawowych będzie decydowało uzyskanie minimum 30 procent z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czego do tej pory nie wymagano - zapowiedział Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na posiedzeniu sejmowej komisji edukacji.

We wtorek posłowie z sejmowej komisji edukacji dyskutowali o systemie egzaminów zewnętrznych. Punktem wyjścia do debaty był krytyczny raport Najwyższej Izby Kontroli.

NIK krytycznie o MEN

I to o tym progu najdłużej dyskutowali posłowie z komisji. Zbyt niski próg krytykowała m.in. posłanka Lewicy Katarzyna Kretkowska. Trzydziestu procent bronili przedstawiciele CKE i MEN. Dyrektor Marcin Smolik już wcześniej w rozmowie z tvn24.pl zauważał, że ten próg zdawalności jest na tle niektórych innych krajów Europy i tak wysoki. Na przykład na Łotwie, aby zdać odpowiednik egzaminu maturalnego, wystarczy zdobyć 5 proc. punktów.

Zmiany dla uczniów po ośmioletnich podstawówkach

Wiceminister Marzena Machałek przyznała, że resort raczej nie planuje zmian w tym zakresie. Szykują się jednak poważne zmiany, które dotyczą matury rozszerzonej od 2023 roku. To wtedy do egzaminu dojrzałości podejdą pierwsi absolwenci ośmioletnich podstawówek, którzy we wrześniu 2019 r. zaczęli naukę w czteroletnich liceach.