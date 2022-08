To już pewne. CKE roześle do szkoły nadajniki, by zapobiec maturalnym oszustwom

Do poprawki egzaminu maturalnego w sierpniu mają prawo tylko ci, którzy oblali jeden z trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych. W tym roku takie prawo miało ok. 61 tys. zdających, a 52 tys. zadeklarowało, że zamierza z niego skorzystać. Zdecydowana większość - ponad 42 tys. to ci, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości z matematyki.

Pierwszy raz

O co chodzi? CKE rozważało wprowadzenie takiego rozwiązania już na początku wakacji. Dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej mówił nam wówczas, że pilotaż chciałby przeprowadzić właśnie na maturach poprawkowych. - Do losowo wybranych paczek z arkuszami będą wkładane oprócz nich specjalne nadajniki - zapowiadał. - One w momencie otworzenia paczki będą wysyłały sygnał do centrum monitoringu, że paczka o danym numerze wysłana do danej szkoły została otwarta przed czasem. Po takim sygnale natychmiast skontaktujemy się z dyrektorem takiej szkoły i wdrożona zostanie procedura sprawdzenia, czy otwarte zostało tylko pudełko, w które zapakowane były arkusze, czy też dyrektor złamał prawo i otworzył również kopertę z arkuszami - tłumaczył.