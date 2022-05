Matura z matematyki 2022. Mamy wszystkie zadania

Matura z matematyki to w tym roku jeden z trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym. By uzyskać świadectwo dojrzałości, z każdego z nich trzeba uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia. W ubiegłym roku było to nieosiągalne dla co piątego maturzysty. Jak będzie w tym roku? Dowiemy się 5 lipca.