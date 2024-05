Matura 2024. Mamy arkusze z języka polskiego 

Zakończył się pierwszy tegoroczny egzamin maturalny - język polski na poziomie podstawowym. Już wiadomo, z czym musieli się mierzyć maturzyści. Poniżej publikujemy arkusze z zadaniami z języka polskiego - poziom podstawowy.

Tegoroczni absolwenci szkół ponadpodstawowych zmierzyli się z pierwszym egzaminem maturalnym. Był to pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zdecydowana większość maturzystów przystąpiła do niego w Formule 2023. Ci, którzy edukację zakończyli w latach poprzednich, napisali go w Formule 2015. Co znalazło się w każdym z arkuszy?

Matura 2024. Arkusze z języka polskiego

Na rozwiązanie przygotowanego w Formule 2023 arkusza maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający mieli 240 minut. Składał się on z trzech części rozdzielonych na dwa arkusze. W pierwszej części pierwszego arkusza do zdobycia możliwe było 10 punktów. Pytania odnosiły się m.in. do tekstów "Zarządzanie czasem" Richarda Luecke czy "Masz wrażenie, że czas płynie za szybko?" Hanny Gadomskiej. W drugiej uzyskać można było 15 punktów. Pytania sprawdzały rozumienie m.in. "Pieśni o Rolandzie" i "Trenu X" Jana Kochanowskiego.

Drugi arkusz, stanowiący trzecią część matury, obejmował napisanie wypracowania. Do wyboru były dwa tematy: 1. Bunt i jego konsekwencje dla człowieka 2. Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?

Za jego napisanie maturzyści mogli uzyskać maksymalnie 35 punktów. W swoich pracach musieli powołać się na: wybraną lekturę obowiązkową (utwór epicki albo dramatyczny), inny utwór literacki (mógł to być również utwór poetycki), wybrane konteksty. Tekst musiał być odpowiedniej długości, tj. nie krótszy niż 300 wyrazów.

Matura w formule 2015. Język polski

Na rozwiązanie arkusza z języka polskiego na poziomie podstawowym w Formule 2015 absolwenci mieli 170 minut. Arkusz składał się z dwóch części. W pierwszej do zdobycia było 20 punktów, a zadania dotyczyły m.in. tekstu "Kultura - komunikowanie wartości" Grzegorza Żuka oraz "Artyści jako specyficzna grupa społeczna i zawodowa" Jarosława Działka i Moniki Murzyn-Kupisz.

Druga część arkusza - za aż 50 punktów - poświęcona była wypracowaniu pisemnemu. Maturzyści mogli napisać je na jeden z trzech poniższych tematów: 1. Bunt czy pokora - którą postawę życiową powinien wybrać człowiek, by uczynić świat lepszym? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Dziadów cz. III", całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. 2. Co sprawia, że człowiek zyskuje szacunek innych ludzi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów "Potopu" Henryka Sienkiewicza oraz do wybranych tekstów kultury. 3. Zinterpretuj podany utwór ("Ulga na wiosnę" Urszuli Kozioł). Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Matura 2024. Co dalej?

W 2024 roku matury potrwają do 25 maja. Poza przeprowadzonym dziś egzaminem z jęz. polskiego maturzyści obowiązkowo podejść muszą także do egzaminów z matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, a także co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Muszą również przystąpić do dwóch egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego. Szczegółowy harmonogram matur można znaleźć tutaj. Wyniki tegorocznych matur zostaną ogłoszone 9 lipca.

