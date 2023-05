Matura 2023. Mamy arkusze z języka polskiego

Dla absolwentów techników "Przedwiośnie" i "Pan Tadeusz", dla tych po liceach - duża swoboda, bo - jak mówią sami maturzyści - do tematów o skomplikowanej naturze człowieka i bohaterstwie, da się dopasować niemal każdą lekturę szkolną. Z czym dokładnie mierzyli się maturzyści? Publikujemy pełną treść zadań z języka polskiego.

W czwartek 4 maja do matury z języka polskiego podeszło ponad 272 tys. maturzystów. To zarówno tegoroczni absolwenci techników i poprawkowicze z lat ubiegłych, którzy zdawali maturę w starej formule (oznaczoną na pomarańczowo), jak i tegoroczni absolwenci wydłużonych do czterech lat liceów (matura oznaczona na fioletowo).

Obie te grupy dostały różne zadania, bo różne były podstawy programowe, z których uczyli się w szkołach ponadpodstawowych. Na języku polskim różnica była wyraźna - tych po technikach obowiązywała znajomość 13 lektur obowiązkowych, ci po liceach mogą być odpytywani ze znajomości ponad 40 tytułów na egzaminie.

Matura po technikum

Na rozwiązanie arkusza z języka polskiego na poziomie podstawowym absolwenci techników otrzymali 170 minut. Arkusz składał się z dwóch części. W pierwszej do zdobycia było 20 punktów, a zadania dotyczyły m.in. tekstu "Dialog" Józefa Tischnera oraz "Od Homo sapiens do Homo videns" Tomasza Kozłowskiego.

Druga część arkusza - za aż 50 punktów - to wypracowanie. Maturzyści mieli do wyboru trzy tematy: 1. Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Pana Tadeusza", całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. 2. Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego oraz do wybranych tekstów kultury. 3. Interpretacja wiersza Ewy Lipskiej "Mogę".

Matura po liceum, czyli nowa matura

Maturzyści po liceach, którzy po raz pierwszy zetknęli się z nową formułą egzaminu, na rozwiązanie zadań mieli 240 minut. Pierwszy arkusz składał się z dwóch części, w których znalazły się zadania za 25 punktów.

Odpowiadali na pytania m.in. dotyczące tekstu Agnieszki Krzemińskiej "Po co człowiekowi czasowa zmiana miejsca", który ukazał się w "Poradniku Psychologicznym Polityki" w 2019 roku oraz artykułu "Sens podróżowania" Olgi Stanisławskiej z "Tygodnika Powszechnego" z 2020 r.

Maturzyści w tej części analizowali również fragment "Piosenki o końcu świata" Czesława Miłosza, fragment Apokalipsy św. Jana, "Pieśń IX" Jana Kochanowskiego, wiersz Daniela Naborowskiego.

Pytania dotyczyły też lektur m.in. "Przedwiośnia" Żeromskiego, "Tanga" Sławomira Mrożka czy "Roku 1984" Georga Orwella.

Drugi arkusz to zarazem najwyżej punktowane zadanie - 35 punktów - a więc wypracowanie. Absolwenci liceów mieli do wyboru dwa tematy: 1. Człowiek – istota pełna sprzeczności 2. Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?

W swoich pracach maturzyści musieli powołać się na: wybraną lekturę obowiązkową (utwór epicki albo dramatyczny), inny utwór literacki (mógł to być również utwór poetycki), wybrane konteksty.

Matura 2023. Co dalej?

Matury pisemne potrwają w tym roku do 22 maja. W tym tygodniu przewidziano jeszcze tylko dwa egzaminy. W piątek 5 maja o godz. 9 rozpocznie się egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, o godz. 14 odbędą się egzaminy z pozostałych języków na tym poziomie. To odpowiednio: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski oraz włoski na poziomie podstawowym.

By uzyskać świadectwo dojrzałości trzeba otrzymać 30 procent punktów z trzech egzaminów pisemnych (język polski, obcy i matematyka) oraz dwóch ustnych (język polski oraz język obcy). Trzeba też podejść do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, on nie ma w tym roku jednak progu zdawalności.

