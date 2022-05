Matura 2022 z języka polskiego. Mamy arkusze z zadaniami

czytaj dalej

W środę 4 maja weszło w życie rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu (SCT). Zgodnie z przepisami maksymalna opłata za wydanie takiej nalepki to 5 złotych. Z kolei mandat za wjazd do SCT bez nalepki będzie oznaczał mandat w wysokości 500 złotych.