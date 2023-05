Matura 2023 z języka angielskiego. Mamy arkusze

Matura z języka angielskiego to ta, która zwykle absolwentom idzie najlepiej. Ma najwyższą zdawalność i średnie wyniki. Czy tak będzie i w tym roku? Wiemy, z czym mierzyli się maturzyści i publikujemy pełną treść zadań dla liceów i techników.

Matura 2023 odbywa się w dwóch rożnych formułach - starej (oznaczanej na pomarańczowo) dla techników i osób poprawiających wynik sprzed lat oraz nowej (fioletowej) dla absolwentów czteroletnich liceów. To dotyczy wszystkich przedmiotów maturalnych, w tym języka angielskiego na poziomie podstawowym, z którego egzamin rozpoczął się w piątek 5 maja o godzinie 9.

Matura dla techników

Na rozwiązanie tzw. starej matury z angielskiego absolwenci mieli 120 minut. Za zadania mogli zdobyć 50 punktów.

Jak co roku najwyżej punktowanym zadaniem (10 punktów) było krótkie wypracowanie. W tym roku absolwenci techników musieli napisać e-mail do kolegi z Anglii, na temat konkursu fotograficznego, w którym wzięli udział. Mieli wyjaśnić powody uczestnictwa w tym konkursie, opisać, co przedstawia ich zwycięskie zdjęcie oraz zrelacjonować przebieg wręczania nagród. Dodatkowo mieli zachęć kolegę do udziału w konkursie fotograficznym w przyszłym roku i napisać, w jaki sposób pomogą mu przygotować się do tego.

Ponad 270 tysięcy uczniów przystąpi do tegorocznej matury TVN24

Matura dla liceów

Nowa matura, z którą mierzyli się absolwenci liceów, też trwała 120 minut, ale do zdobycia było 60 punktów. Maturzyści w liceach dostali identyczny e-mail do napisania (u nich jego waga to 12 punktów).

Jak to możliwe, że zadania były identyczne? Egzaminy powstają w oparciu o podstawy programowe oraz wymagania egzaminacyjne, a te w czasie reformy likwidującej gimnazja w 2017 roku, zmieniły się w przypadku języków obcych nieznacznie. Na maturze jest więcej zadań otwartych, np. z lukami, które trzeba uzupełnić, ale co do zasady uczniowie przed i po reformie muszą opanować niemal te same umiejętności.

Marcin Smolik, dyrektor CKE o "najistotniejszej zmianie" w tegorocznej maturze z języka polskiego TVN24

Matura 2023. Co dalej?

W piątek 5 maja o godz. 14 rozpoczynają się egzaminy z innych - mniej popularnych języków obcych na poziomie podstawowym: niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego. Uczniowie, którzy chcą otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą uzyskać 30 procent punktów z jednego - dowolnego - języka obcego na poziomie podstawowym. To dla nich egzamin obowiązkowy.

Na przyszły tydzień zaplanowano szereg egzaminów:

8 maja 2023 r. (poniedziałek) godz. 9 - matematyka na poziomie podstawowym, godz. 14 - języki: kaszubski, łemkowski, łaciński i kultura antyczna na poziomie rozszerzonym;

9 maja 2023 r. (wtorek) godz. 9 - język angielski na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym, godz. 14 - filozofia na poziomie rozszerzonym;

10 maja 2023 r. (środa) godz. 9 - wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, godz. 14 - język niemiecki na poziomie rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym;

11 maja 2023 r. (czwartek) godz. 9 - biologia na poziomie rozszerzonym, godz. 14 - język rosyjski na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym;

12 maja 2023 r. (piątek) godz. 9 - matematyka na poziomie rozszerzonym, godz. 14 - język francuski na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Autor:Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl