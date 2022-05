Wyciek na maturze z języka angielskiego. Ktoś przed godziną 8 opublikował temat wypracowania w internecie

W trzecim dniu egzaminu maturalnego doszło do wycieku zadania z arkusza z języka angielskiego. Informację potwierdził Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury.

Czy do wycieku rzeczywiście doszło? Potwierdziliśmy tę informację u Marcina Smolika, dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. - Mamy podejrzenie, że któryś dyrektor złamał procedury egzaminacyjne - komentuje Smolik. - Rzeczywiście zdjęcie fragmentu arkusza, na którym widać zadania, zostało opublikowane przed godziną 8, czyli ponad godzinę przed rozpoczęciem egzaminu. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury - dodał.

Wyciek na maturze z języka angielskiego. Wypracowanie jest ważne

Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym to najpopularniejszy egzamin z języka obcego, zdaje go najwięcej maturzystów. By uzyskać zaliczenie, trzeba uzyskać 30 proc. punktów. Wypracowanie, którego temat ujawniono, jest na nim najwyżej punktowanym zadaniem.