Polska Matura 2026. Mamy arkusze CKE z języka polskiego

Matura z języka polskiego 2026. Pierwsze komentarze

By zdać pisemny egzamin maturalny z języka polskiego, trzeba uzyskać 30 procent punktów. Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym zawierał dwa testy: "Język polski w użyciu", który zawiera dwa teksty publicystyczne lub popularnonaukowe i zadania odnoszące się do nich i "Test historycznoliteracki", sprawdzający znajomość epok literackich.

W tym roku w pierwszej części maturzyści odpowiadali na pytania po lekturze tekstów:

Agnieszka Krzemińska, "Kamień, papier, chmura"

Olaf Szewczyk, "Biblioteka w kieszeni"

W ramach "Testu historycznoliterackiego" maturzyści odpowiadali m.in. na pytania dotyczące "Antygony" Sofoklesa, "Pieśni o Rolandzie", wiersza "Jagnię i wilcy" Ignacego Krasickiego, muralu "Człowieczy los", który został namalowany w Warszawie w ramach projektu zrealizowanego przez Fundację Open Art Projects, eseju "Lalka i perła" Olgi Tokarczuk oraz wiersza "IV [Potrącona życia falą…]" Antoniego Langego. Były też zadania odnoszące się do "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza, "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego i "Innego świata" Gustawa Herling-Grudzińskiego.

ARKUSZ I Z JĘZYKA POLSKIEGO - TEST

Matura 2026 - wypracowanie

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym to także wypracowanie na jeden temat wybrany z dwóch zaproponowanych. Maturzysta miał w nim rozważyć problem podany w temacie, przedstawić swoje zdanie i je uzasadnić. W rozważaniach miał przedstawić argumenty, odwołując się do utworów literackich oraz do wybranych kontekstów (np. historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego). Jednym z utworów literackich musiała być lektura obowiązkowa. Praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.

Maturzyści mieli do wyboru dwa tematy:

"Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość"

"Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?"

ARKUSZ II Z JĘZYKA POLSKIEGO - WYPRACOWANIE

Matura 2026 - kiedy kolejne egzaminy?

5 maja, wtorek

godzina 9.00: matematyka (poziom podstawowy)

godzina 14.00: język kaszubski (poziom rozszerzony), język łemkowski (poziom rozszerzony), język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

6 maja, środa

godzina 9.00: języki obce nowożytne, poziom podstawowy: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński (jako język obcy), włoski

godzina 14.00: matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy)

godzina 15:35 geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

7 maja, czwartek

godzina 9.00: język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

godzina 14.00: historia muzyki (poziom rozszerzony)

8 maja, piątek

godzina 9.00: biologia (poziom rozszerzony)

godzina 14.00: filozofia (poziom rozszerzony)

11 maja, poniedziałek

godzina 9.00: matematyka (poziom rozszerzony)

godzina 14.00: język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

12 maja, wtorek

godzina 9.00: wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

godzina 14.00: język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

13 maja, środa

godzina 9.00: chemia (poziom rozszerzony)

godzina 14.00: historia sztuki (poziom rozszerzony)

14 maja, czwartek

godzina 9.00: informatyka (poziom rozszerzony)

godzina 14.00: język ukraiński jako język obcy (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

15 maja, piątek

godzina 9.00: geografia (poziom rozszerzony)

godzina 14.00: języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

18 maja, poniedziałek

godzina 9.00: historia (poziom rozszerzony)

godzina 14.00: język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

19 maja, wtorek

godzina 9.00: fizyka (poziom rozszerzony)

godzina 14: język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

20 maja, środa

godzina 9: język polski (poziom rozszerzony)

godzina 14: język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

21 maja, czwartek

godz. 9.00: języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy), chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony),

godz. 10.35: fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

godz. 12:.10: biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

godz. 13.45: historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)