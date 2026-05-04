Polska

Matura 2026. Mamy arkusze CKE z języka polskiego

Matura z języka polskiego 2026. Pierwsze komentarze
Do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło w tym roku około 355 tysięcy maturzystów. Poniżej publikujemy arkusze CKE z testami i tematami wypracowań.

By zdać pisemny egzamin maturalny z języka polskiego, trzeba uzyskać 30 procent punktów. Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym zawierał dwa testy: "Język polski w użyciu", który zawiera dwa teksty publicystyczne lub popularnonaukowe i zadania odnoszące się do nich i "Test historycznoliteracki", sprawdzający znajomość epok literackich.

W tym roku w pierwszej części maturzyści odpowiadali na pytania po lekturze tekstów:

  • Agnieszka Krzemińska, "Kamień, papier, chmura"
  • Olaf Szewczyk, "Biblioteka w kieszeni"

W ramach "Testu historycznoliterackiego" maturzyści odpowiadali m.in. na pytania dotyczące "Antygony" Sofoklesa, "Pieśni o Rolandzie", wiersza "Jagnię i wilcy" Ignacego Krasickiego, muralu "Człowieczy los", który został namalowany w Warszawie w ramach projektu zrealizowanego przez Fundację Open Art Projects, eseju "Lalka i perła" Olgi Tokarczuk oraz wiersza "IV [Potrącona życia falą…]" Antoniego Langego. Były też zadania odnoszące się do "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza, "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego i "Innego świata" Gustawa Herling-Grudzińskiego.

ARKUSZ I Z JĘZYKA POLSKIEGO - TEST

Matura 2026 - wypracowanie

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym to także wypracowanie na jeden temat wybrany z dwóch zaproponowanych. Maturzysta miał w nim rozważyć problem podany w temacie, przedstawić swoje zdanie i je uzasadnić. W rozważaniach miał przedstawić argumenty, odwołując się do utworów literackich oraz do wybranych kontekstów (np. historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego). Jednym z utworów literackich musiała być lektura obowiązkowa. Praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.

Maturzyści mieli do wyboru dwa tematy:

  • "Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość"
  • "Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?"
ARKUSZ II Z JĘZYKA POLSKIEGO - WYPRACOWANIE
"Jak zobaczyłam te tematy rozprawek, to się załamałam"

Matura 2026 - kiedy kolejne egzaminy?

5 maja, wtorek

  • godzina 9.00: matematyka (poziom podstawowy)
  • godzina 14.00: język kaszubski (poziom rozszerzony), język łemkowski (poziom rozszerzony), język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

6 maja, środa

  • godzina 9.00: języki obce nowożytne, poziom podstawowy: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński (jako język obcy), włoski
  • godzina 14.00: matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy)
  • godzina 15:35 geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

7 maja, czwartek

  • godzina 9.00: język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)
  • godzina 14.00: historia muzyki (poziom rozszerzony)

8 maja, piątek

  • godzina 9.00: biologia (poziom rozszerzony)
  • godzina 14.00: filozofia (poziom rozszerzony)

11 maja, poniedziałek

  • godzina 9.00: matematyka (poziom rozszerzony)
  • godzina 14.00: język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

12 maja, wtorek

  • godzina 9.00: wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)
  • godzina 14.00: język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

13 maja, środa

  • godzina 9.00: chemia (poziom rozszerzony)
  • godzina 14.00: historia sztuki (poziom rozszerzony)

14 maja, czwartek

  • godzina 9.00: informatyka (poziom rozszerzony)
  • godzina 14.00: język ukraiński jako język obcy (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

15 maja, piątek

  • godzina 9.00: geografia (poziom rozszerzony)
  • godzina 14.00: języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

18 maja, poniedziałek

  • godzina 9.00: historia (poziom rozszerzony)
  • godzina 14.00: język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

19 maja, wtorek

  • godzina 9.00: fizyka (poziom rozszerzony)
  • godzina 14: język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

20 maja, środa

  • godzina 9: język polski (poziom rozszerzony)
  • godzina 14: język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

21 maja, czwartek

  • godz. 9.00: języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy), chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony),
  • godz. 10.35: fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
  • godz. 12:.10: biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
  • godz. 13.45: historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)
Ostatnio tak wielu maturzystów było 14 lat temu. Jak to możliwe?
Ostatnio tak wielu maturzystów było 14 lat temu. Jak to możliwe?

Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl

