Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Matura 2026. Najczęściej zadawane pytania przez maturzystów

|
Matura 2026. Pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie
"Zdawalność wcale nie jest niska". Dziennikarka Karolina Słowik o maturze z matematyki
Źródło: TVN24
Tegoroczne matury od tych z ubiegłych lat odróżnia... aktywność Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w mediach społecznościowych. W czwartek CKE podzieliła się pytaniami najczęściej zadawanymi przez maturzystów.

CKE zadebiutowała na Facebooku i Instagramie w grudniu ubiegłego roku. Instytucja publikuje na tych platformach między innymi informacje o kolejnych egzaminach. Czwartego dnia tegorocznych matur CKE przedstawiła najpopularniejsze pytania, które otrzymała, gdy ruszały tegoroczne egzaminy maturalne. Mówi o "ogromnym odzewie" po egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Matura 2026 - najczęściej zadawane pytania

  • Kiedy zostaną opublikowane zasady oceniania?

Zasady oceniania egzaminu maturalnego będą dostępne 26 czerwca - poinformował w nagraniu w mediach społecznościowych Krzysztof Obrębski, wicedyrektor CKE ds. cyfryzacji i jakości sprawdzania egzaminów.

  • Kiedy zostaną ogłoszone wyniki matur?

Wyniki egzaminów maturalnych, które odbyły się w sesji głównej i dodatkowej, będą dostępne 8 lipca.

  • Brak numeru lub błędnie zapisany numer tematu wypracowania - co wtedy?

Wicedyrektor CKE zapewnia, że praca zostanie sprawdzona, jeżeli treść wypracowania pozwala zidentyfikować temat.

  • Ostatnie stwierdzenie w zadaniu 1. [na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym - red.] jest prawdziwe czy fałszywe?

Stwierdzenie to jest prawdziwe - dowiadujemy się z nowego nagrania CKE.

Jedno z zadań na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy)
Jedno z zadań na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy)
Źródło: CKE
  • Kiedy zostaną opublikowane arkusze maturalne w Formule 2015?

Arkusze w Formule 2015 będą udostępniane na prośbę osoby zdającej po przesłaniu zapytania do sekretariatu CKE.

Matura 2026

Absolwenci szkół średnich podchodzący w tym roku do matury, mają już za sobą egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym. Obowiązkowe są również dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Ich terminy wyznaczają same szkoły. W tym tygodniu odbyły się egzaminy na poziomie rozszerzonym m.in. z języka angielskiego, historii muzyki i biologii. Harmonogram tegorocznych matur znajdziesz w portalu tvn24.pl.

Ostatnio tak wielu maturzystów było 14 lat temu. Jak to możliwe?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ostatnio tak wielu maturzystów było 14 lat temu. Jak to możliwe?

Justyna Suchecka

Redagował AM

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

Udostępnij:
Tagi:
Media społecznościoweMaturaEdukacjaszkoła średniaUczniowie
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Wyrok sądu
Pijany wyprzedzał na podwójnej ciągłej i doprowadził do zderzenia. Usłyszał wyrok
Rzeszów
Łona
"Witamy pana mecenasa". Znany raper został radcą prawnym
Kultura i styl
imageTitle
Popis, później zacięty bój. Świątek ma awans
EUROSPORT
Samolot na lotnisku Schiphol w Amsterdamie z pasażerem wycieczkowca MV Hondius (7.05)
Przebadano stewardesę, która miała kontakt z zakażoną hantawirusem. Są wyniki
Świat
Ryszard Bogucki wyszedł na wolność
Był oskarżony o zabicie szefa policji, a skazany za śmierć bossa gangu. Teraz chce milionów
Kraków
Iga Świątek
Iga Świątek - Caty McNally w 2. rundzie w Rzymie [RELACJA]
EUROSPORT
imageTitle
Załamanie nerwowe na oczach świata. Czy będzie "Ostatni Taniec"?
EUROSPORT
SAFE
Tusk: Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych
BIZNES
Pożar ciężarówki na autostradzie A1 koło Kutna
Pożar na autostradzie. "Sugerujemy wybór trasy alternatywnej"
Łódź
Ratownicy pracują na miejscu katastrofy samolotu Boeing 737-800, 22 marca 2022 r.
W katastrofie zginęły 132 osoby. Raport wskazuje na "szarpaninę" w kokpicie
Ewa Żebrowska
Łódź, ulica Piotrkowska w maju
Urodzinowa trasa TVN24 trwa. Taka będzie pogoda
METEO
Kryptowaluty bitcoin
"Sejm w trybie pilnym przyjmie tę ustawę"
BIZNES
imageTitle
"Końcówką oszczepu walnąłem się w głowę". Wielki talent wraca
EUROSPORT
Park Narodowy Great Smoky Mountains
Martwe ptaki na terenie parku narodowego. Jest dochodzenie
METEO
Konkret24. "Mojego znajomego" nie stać, a ukraiński senior ma ten lek za darmo? Wyjaśniamy
Polaka na ten lek nie stać, a senior z Ukrainy ma za darmo? Gdzie tu jest fałsz
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Tytuł już w ten weekend? Lech przed wielką szansą
Najnowsze
borsuk - Mike Mareen shutterstock_2190493457
"Potwór z Tarnowa to duma polskiego przemysłu zbrojeniowego". Gdzie trafią środki z SAFE?
BIZNES
shutterstock_2596123501_1
Ile życia zostało? Zdaniem badaczy, wystarczy jedno aktualne selfie, a najlepiej dwa
Zdrowie
Most w ciągu ulicy Cieślewskich
Nad Kanałem Żerańskim powstanie nowy most
WARSZAWA
Księga kondolencyjna posła Lewicy Łukasza Litewki w Sejmie
Przed wypadkiem posła Litewkę nagrał monitoring
imageTitle
Ważny komunikat w sprawie dalszej kariery Bartosza Kurka
EUROSPORT
Policja zatrzymała 17-latka
Myślały, że pomagają policji. Straciły oszczędności życia
WARSZAWA
Wybuch gazu w domu w Anielinie. Lądował śmigłowiec LPR
W wybuchu gazu zginęła 15-latka. W szpitalu zmarła jej matka
Łódź
temat paliwa
Ceny paliw w weekend. Tyle zapłacimy na stacjach
BIZNES
PLAC
W łazience miał ukrytą kamerkę do filmowania członków rodziny
Rzeszów
22-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
Zaatakował znajomego. 22-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa
WARSZAWA
imageTitle
Od pretensji do bójki. Kulisy "rozpadającej się" szatni Realu
EUROSPORT
Matka małych łosi zginęła w wypadku
Leżały same w środku lasu, ich matka zginęła w wypadku
Olsztyn
MV Hondius, na którym wykryto przypadek hantawirusa
Turysta przejął obowiązki lekarza. Co mówi o sytuacji na wycieczkowcu?
Świat
Truskawki
Tyle kosztują w tym roku polskie truskawki
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica