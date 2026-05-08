Matura 2026. Najczęściej zadawane pytania przez maturzystów
CKE zadebiutowała na Facebooku i Instagramie w grudniu ubiegłego roku. Instytucja publikuje na tych platformach między innymi informacje o kolejnych egzaminach. Czwartego dnia tegorocznych matur CKE przedstawiła najpopularniejsze pytania, które otrzymała, gdy ruszały tegoroczne egzaminy maturalne. Mówi o "ogromnym odzewie" po egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Matura 2026 - najczęściej zadawane pytania
- Kiedy zostaną opublikowane zasady oceniania?
Zasady oceniania egzaminu maturalnego będą dostępne 26 czerwca - poinformował w nagraniu w mediach społecznościowych Krzysztof Obrębski, wicedyrektor CKE ds. cyfryzacji i jakości sprawdzania egzaminów.
- Kiedy zostaną ogłoszone wyniki matur?
Wyniki egzaminów maturalnych, które odbyły się w sesji głównej i dodatkowej, będą dostępne 8 lipca.
- Brak numeru lub błędnie zapisany numer tematu wypracowania - co wtedy?
Wicedyrektor CKE zapewnia, że praca zostanie sprawdzona, jeżeli treść wypracowania pozwala zidentyfikować temat.
- Ostatnie stwierdzenie w zadaniu 1. [na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym - red.] jest prawdziwe czy fałszywe?
Stwierdzenie to jest prawdziwe - dowiadujemy się z nowego nagrania CKE.
- Kiedy zostaną opublikowane arkusze maturalne w Formule 2015?
Arkusze w Formule 2015 będą udostępniane na prośbę osoby zdającej po przesłaniu zapytania do sekretariatu CKE.
Matura 2026
Absolwenci szkół średnich podchodzący w tym roku do matury, mają już za sobą egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym. Obowiązkowe są również dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Ich terminy wyznaczają same szkoły. W tym tygodniu odbyły się egzaminy na poziomie rozszerzonym m.in. z języka angielskiego, historii muzyki i biologii. Harmonogram tegorocznych matur znajdziesz w portalu tvn24.pl.
