Polska Matura 2026. Najczęściej zadawane pytania przez maturzystów

CKE zadebiutowała na Facebooku i Instagramie w grudniu ubiegłego roku. Instytucja publikuje na tych platformach między innymi informacje o kolejnych egzaminach. Czwartego dnia tegorocznych matur CKE przedstawiła najpopularniejsze pytania, które otrzymała, gdy ruszały tegoroczne egzaminy maturalne. Mówi o "ogromnym odzewie" po egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Matura 2026 - najczęściej zadawane pytania

Kiedy zostaną opublikowane zasady oceniania?

Zasady oceniania egzaminu maturalnego będą dostępne 26 czerwca - poinformował w nagraniu w mediach społecznościowych Krzysztof Obrębski, wicedyrektor CKE ds. cyfryzacji i jakości sprawdzania egzaminów.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki matur?

Wyniki egzaminów maturalnych, które odbyły się w sesji głównej i dodatkowej, będą dostępne 8 lipca.

Brak numeru lub błędnie zapisany numer tematu wypracowania - co wtedy?

Wicedyrektor CKE zapewnia, że praca zostanie sprawdzona, jeżeli treść wypracowania pozwala zidentyfikować temat.

Ostatnie stwierdzenie w zadaniu 1. [na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym - red.] jest prawdziwe czy fałszywe?

Stwierdzenie to jest prawdziwe - dowiadujemy się z nowego nagrania CKE.

Kiedy zostaną opublikowane arkusze maturalne w Formule 2015?

Arkusze w Formule 2015 będą udostępniane na prośbę osoby zdającej po przesłaniu zapytania do sekretariatu CKE.

Absolwenci szkół średnich podchodzący w tym roku do matury, mają już za sobą egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym. Obowiązkowe są również dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Ich terminy wyznaczają same szkoły. W tym tygodniu odbyły się egzaminy na poziomie rozszerzonym m.in. z języka angielskiego, historii muzyki i biologii. Harmonogram tegorocznych matur znajdziesz w portalu tvn24.pl.

Redagował AM