Matura 2026 z matematyki rozszerzonej. O której godzinie pojawią się arkusze CKE?

Matura 2026. Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie
"Zdawalność wcale nie jest niska". Dziennikarka Karolina Słowik o maturze z matematyki
Około 100 tysięcy zdających przystąpiło w poniedziałek o 9.00 do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. O której godzinie zostaną ujawnione arkusze z zadaniami? Opublikujemy je w tym tekście.

Liczba zdających egzamin maturalny z matematyki rozszerzonej to w tym roku według informacji CKE 100 770 osób. Zmagania z testami rozpoczęły się o godzinie 9.00. Jakie zadania pojawiły się w tym roku?

Według informacji przekazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną arkusze z zadaniami zostaną opublikowane około godziny 14.00. Będzie można się z nimi zapoznać na portalu tvn24.pl. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym jest istotny dla osób, które planują studia wyższe związane z kierunkami ścisłymi i technicznymi. Na rozwiązanie arkusza przewidziano 180 minut.

TUTAJ OPUBLIKUJEMY ARKUSZE MATURALNE Z MATEMATYKI, POZIOM ROZSZERZONY

Matura 2026. Co w kolejnych dniach

Dziś o godzinie 14.00 odbędzie się matura z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. A jakie egzaminy czekają jeszcze absolwentów szkół średnich w tym tygodniu?

12 maja, wtorek - godzina 9.00 wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony); godzina 14.00 język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

13 maja, środa - godzina 9.00 chemia (poziom rozszerzony); godzina 14.00 historia sztuki (poziom rozszerzony)

14 maja, czwartek - godzina 9.00 informatyka (poziom rozszerzony); godzina 14.00 język ukraiński jako język obcy (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

15 maja, piątek - godzina 9.00 geografia (poziom rozszerzony); godzina 14.00 języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

Quiz matematyczny na poniedziałek

Dla tych, którzy z niecierpliwością czekają na rozwiązanie arkusza z zadaniami mamy szybki quiz. Jeśli masz lek za 600 dolarów i obniżysz jego cenę do 10 dolarów, to obniżka wyniesie... - 600 procent - stwierdził ostatnio Robert F. Kennedy Jr.

Na maturze z matematyki raczej by to nie przeszło. "Królowa nauk" przydaje się nie tylko na egzaminie. Nasz quiz pokaże, jak często potrzebujemy jej na co dzień. QUIZ z "królowej nauk". Zdasz na sto procent?

