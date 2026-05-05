Polska Kilkanaście egzaminów maturalnych unieważnionych. Wiadomo dlaczego

Matura z języka polskiego 2026. Pierwsze komentarze

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym, obowiązkowym dla wszystkich maturzystów, rozpoczęły się matury. We wtorek dyrektor CKE Robert Zakrzewski poinformował w TVN24 o unieważnieniu egzaminu kilkunastu osobom. - Mówimy o przypadkach, gdy na sale egzaminacyjną zostały wniesione niedozwolone urządzenie albo przedmiot. Mówimy tutaj o telefonach komórkowych, ale również o smartwatchach, które mogą się połączyć z internetem. - powiedział.

- W skali kraju to jest kilkanaście osób. Został im wczoraj unieważniony egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym i ten egzamin może być powtórzony dopiero za rok - dodał.