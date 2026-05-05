Polska Do matury z tego przedmiotu przystąpiło sześć osób

"Lekki stresik jest". Maturzyści o egzaminie z matematyki Źródło: TVN24

Do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym podeszło ponad 376 tysięcy maturzystów. Egzamin trwał trzy godziny i zakończył się o godzinie 12.00. To jeden z obowiązkowych egzaminów maturalnych, bez zdania którego nie można otrzymać świadectwa dojrzałości. Są jednak maturzyści, którzy we wtorek mierzą się nie tylko z obowiązkową "królową nauk".

Rok temu zdawała jedna osoba

Na godz. 14.00 Centralna Komisja Egzaminacyjna zaplanowała egzamin z języka kaszubskiego na poziomie rozszerzonym. Liczba zdających? 28 osób. W ubiegłym roku 29 absolwentów szkół średnich sprawdziło swoją znajomość kaszubskiego na maturze, a w 2014 roku - 22 osoby.

O tej samej porze rozpoczął się dziś egzamin z języka łemkowskiego na poziomie rozszerzonym. Podeszło do niego sześć osób w całej Polsce. Rok wcześniej był to jeden uczeń.

O godz. 14.00 we wtorek rozpoczął się również egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej. Ciekawe, ilu spośród 292 zdających po ogłoszeniu wyników będzie mogło powiedzieć: "Veni, vidi, vici"?

Matura 2026 - kiedy wyniki?

Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą dodatkowo przystąpić do egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego z tego języka.

W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, ale uzyskane punkty są ważne przy rekrutacji na studia. Wyniki matur zostaną podane 8 lipca.