Co dziś czeka maturzystów

Dyrektor CKE Robert Zakrzewski: unieważniono kilkanaście matur z języka polskiego Źródło: TVN24

W środę o godzinie 9.00 maturzyści rozpoczną pisemny egzamin z języków obcych na poziomie podstawowym. Zaplanowano egzaminy z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Zdający będą mieć 120 minut na udzielenie odpowiedzi na pytania.

O godzinie 14.00 odbędą się egzaminy z matematyki w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na poziomie podstawowym, a o godzinie 15:35 z geografii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na poziomie rozszerzonym.

Jakie języki najczęściej wybierają maturzyści?

Przystąpienie do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowe. Trzeba uzyskać minimum 30 procent, aby zdać maturę. Przeważająca większość maturzystów wybrała język angielski - około 351,7 tysięcy osób.

Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Egzamin z tego języka napisze ponad 3,5 tysiąca osób. Na trzecim miejscu znalazł się rosyjski - do matury z tego języka przystąpi ok. 2,2 tysiąca zdających.

Język francuski wybrały 254 osoby, język hiszpański - 737 osób, a język włoski - 123 osoby. W tym roku po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin z języka ukraińskiego jako języka obcego. Wolę przystąpienia do egzaminu z tego języka zadeklarowało 139 zdających.

Tak wygląda test

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym składa się z kilku części. W części sprawdzającej umiejętność rozumienia ze słuchu w sali egzaminacyjnej odtwarzane są teksty w formie plików dźwiękowych. Kolejną częścią egzaminu jest rozumienie tekstów pisanych. Następna część to sprawdzenie znajomości środków językowych. W tym przypadku zadania są oparte na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach - mogą to być zadania zamknięte wyboru wielokrotnego albo zadania otwarte, np. zdania z lukami czy tłumaczenie. Na koniec zdający ma do napisania tekst, np. e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym.

Matura - jakie egzaminy są obowiązkowe?

Ogółem w 2026 roku absolwent musi przystąpić do dwóch egzaminów w części ustnej - z języka polskiego i języka nowożytnego oraz w części pisemnej do egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎, egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎, egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎ i egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym - tego języka obcego, którego uczył się w szkole w zakresie dwujęzycznym. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w części ustnej oraz w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).

