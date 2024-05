Na czwartek zaplanowano ostatnią z obowiązkowych, pisemnych matur na poziomie podstawowym - maturę z języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół ponadpodstawowych muszą napisać ją w jednym z sześciu możliwych do wyboru języków. W przypadku większości wybór padł na język angielski.

Matura 2024. Zdający oceniają egzamin z języka angielskiego

"Matura z angielskiego? To nie mogło być takie łatwe, aż za łatwe".

"Jezu, to było takie proste".

"Angielski najłatwiejszy, jakim cudem to takie było".

Matury 2024. Co po angielskim?

Ci ze zdających, którzy zdecydowali się na napisanie matury z języka innego niż angielski, swoje egzaminy zaczną o godzinie 14. Chęć podejścia go egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym zadeklarowało w tym roku 4388 osób, z języka rosyjskiego 1864, hiszpańskiego 491, francuskiego 264, a z języka włoskiego 92 maturzystów.

Poza zorganizowanymi w ostatnich dniach maturami z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym oraz przeprowadzonymi dziś egzaminami z języka obcego nowożytnego maturzyści muszą jeszcze podejść do dwóch egzaminów ustnych - z języków polskiego i obcego nowożytnego. Część z nich będzie również musiała zmierzyć się z co najmniej jednym egzaminem z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zwolnieni z tego są absolwenci techników i absolwenci branżowych szkół II stopnia, którzy spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.