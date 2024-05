We wtorek tegoroczni maturzyści zmierzą się z egzaminem z języka polskiego. Wielu z nich obawia się popełnienia błędu kardynalnego w wypracowaniu. Może to bowiem skutkować niezdobyciem za nie żadnego punktu. Czym jest błąd kardynalny?

We wtorek o godz. 9:00 odbędzie się egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Będzie się składać z trzech arkuszy: język polski w użyciu, tekst historycznoliteracki oraz wypracowanie. W przypadku tego ostatniego maturzyści powinni uważać, by nie popełnić błędu kardynalnego. Jeśli taki błąd pojawi się w wypracowaniu, maturzysta otrzyma za nie zero punktów.

Czym jest błąd kardynalny?

CKE wyjaśnia, że błąd kardynalny to błąd rzeczowy, który świadczy o nieznajomości lektury obowiązkowej, do której maturzysta się odwołuje, w zakresie jej fabuły oraz losów głównych bohaterów. Błędem kardynalnym może być także całkowicie nieuprawniona interpretacja lektury, stanowiąca falsyfikację danego tekstu. Z błędem kardynalnym mamy do czynienia np. wtedy, gdy zdający myli główne wątki utworu czy łączy biografie różnych bohaterów. Błąd kardynalny dotyczy tylko lektur obowiązkowych, które w podstawie programowej wskazane są jako lektury do omówienia w całości.

Lektury obowiązkowe, których znajomość w całości wymagana jest na maturze na poziomie podstawowym, to:

Czym jest błąd kardynalny - przykłady

By popełnić błąd kardynalny, maturzysta musiałby wykazać się zupełną nieznajomością obowiązkowej lektury. Musiałby na przykład napisać, że Izabela Łęcka była bohaterką "Pana Tadeusza" i wokół tego budować całą argumentację albo stwierdzić, że Stanisław Wokulski ożenił się z Łęcką. Błędem kardynalnym mogłoby być też stwierdzenie, że Jacek Soplica i Ksiądz Robak to dwie różne osoby.

Błąd kardynalny a błąd rzeczowy

Oprócz błędu kardynalnego istnieje też ryzyko popełnienia błędu rzeczowego. Taki błąd to na przykład błąd w nazwisku autora lektury, w przypisaniu autorstwa danej lekturze, w nazwisku lub imieniu bohatera, dotyczący bohaterów drugoplanowych lub wątków innych niż główne. To także popełnienie błędu wskazującego na nieznajomość utworu, innego niż obowiązkowa lektura, niepoprawne przytoczenie cytatu albo błędne przywołanie pojęć lub faktów historycznych. Popełnienie błędu rzeczowego, w przeciwieństwie do kardynalnego, nie wiąże się z przyznaniem z automatu zera punktów za wypracowanie.

Autorka/Autor:pb//az

Źródło: tvn24.pl