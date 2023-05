Matura 2023. Pierwsi uczniowie opuścili sale. Co było na maturze z polskiego?

Matura 2023. Dwa różne egzaminy

W tym roku matury odbywają się w dwóch formułach - tzw. starej dla absolwentów techników i osób, które poprawiają wyniki sprzed lat oraz w nowej, dla pierwszych absolwentów ośmioletnich podstawówek i czteroletnich liceów. Największe różnice między arkuszami maturalnymi dotyczą właśnie języka polskiego, choćby dlatego, że maturzystów obowiązuje inna lista lektur. W technikach to 13 pozycji obowiązkowych, w liceach ponad 40.

Matura 2023. Jakie były tematy?

Stąd wiemy, że w technikach pośród trzech tematów do wyboru były te dotyczące m.in. "Pana Tadeusza" i "Przedwiośnia".

W liceach sprawa jest bardziej skomplikowana, bo to sami maturzyści decydują o tym, do jakich lektur obowiązkowych chcą się odwołać. Egzaminatorzy wyznaczają im tylko ogólny temat - w tym roku maturzyści w liceach wybierali więc między opowieścią o człowieku, jako osobie pełnej sprzeczności a odpowiedzią na pytanie, co sprawia, że dla drugiego człowieka stajemy się bohaterem.